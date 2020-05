A 93 anni fa 60 km ogni giorno per vedere e pulire la sua spiaggia | VIDEO

Pasquale è un uomo di 93 anni che fa 60 km ogni giorno per andare al mare. Dopo la lunga quarantena è tornato finalmente a pulire la sua spiaggia. Un esempio per tutti.

La storia di Pasquale Di Marco è una storia che ispira giovani e meno giovani. Una storia di passione per la natura ed esempio di senso civico. Pasquale è un uomo di 93 anni che fa 60 km ogni giorno per andare al mare. In molti lo hanno fotografato sulla spiaggia di Giulianova, in Abruzzo e dopo varie segnalazioni di persone rimaste affascinate dall’uomo, un paio di anni fa è stato intervistato da “radio G Giulianova”. L’anziano è un ex minatore quindi ha passato gran parte della sua vita a una profondità di 900 metri dentro le miniere di carbone in Belgio.

La storia di Pasquale, “nonno plastic free”

“Ringrazio Dio, che mi dà la forza di poter venire qua. E che mi tiene ancora la mente lucida” dice l’anziano. Pasquale vive a Poggio San Vittorino, in provincia di Teramo e ogni giorno pur di vedere il mare si fa 30 km ad andare e altri 30 a tornare, e scende in spiaggia con una piccola sedia che posiziona sul bagnasciuga, poi fissa il mare e le sue onde per due-tre ore, con il suo cappello sempre in testa. L’immagine poetica e fuori tempo di questo vecchio signore ha ispirato molti ed è diventata virale grazie anche ad una pagina facebook ” Abruzzese fuori sede” che ha richiamato le migliaia di persone che hanno dovuto lasciare la propria terra e che ne sentono la mancanza ogni giorno.

Nell’intervista l’anziano aggiungeva anche di non avere mai fumato né bevuto gli basta il mare con quella bellissima sabbia bianca, riguardo al cibo, tiene invece a precisare che ha sempre “mangiato tutto”.

Oggi dopo la lunga quarantena finalmente è potuto tornare nella sua amata spiaggia e motivato dall’amore e dal desiderio di preservarla ha raccolto con guanti e mascherina tutta la plastica che ha trovato. Ha passato cosi la sua prima giornata di libertà e da qui ha fatto un appello rivolto a tutti sul rispetto della natura e sul non gettare in spiaggia guanti e mascherine ora che tutti li adoperiamo ogni giorno.

Anche se Pasquale oggi a 93 anni, quando si tratta della sua spiaggia la stanchezza non esiste. Lo chiamavano il nonno del mare, oggi invece la onlus plastic free gli ha dato un nuovo appellativo: il nonno plastic free. Un riconoscimento che ha emozionato Pasquale ma anche chi lo vede come un esempio a cui ispirarsi.

E’ importante celebrare ed onorare i buoni comportamenti, ancora di più quando a farli sono persone che hanno avuto una vita difficile.

Care unimamme ha emozionato anche voi la storia di questo vecchio signore che ama profondamente il mare di cui parla anche su siviaggia.it? Ha certamente mostrato a tutti che ognuno di noi è importante e può fare sua parte!

