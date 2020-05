Bambino di 7 anni pulisce la spiaggia: la foto che fa riflettere | FOTO

Un bambino di 7 anni ha pulito la spiaggia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, poiché piena di rifiuti. La sua mamma ha fotografato il piccolo e condiviso la sua foto su Facebook.

Non bisogna essere adulti per capire l’importanza di proteggere l’ambiente. Christian è un bambino di 7 anni che si è distinto per aver pulito una spiaggia invasa dai rifiuti a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il piccolo ha ricevuto anche un riconoscimento ufficiale.

Bambino aiuta l’ambiente e viene premiato

Armato di paletta e bustina il piccolo Christian, un bambino di 7 anni, si è messo a pulire la spiaggia di Castellammare di Stabia, invasa dai rifiuti a causa dell’inciviltà di molte persone. Si tratta della spiaggia libera La Calcina che il bambino ha pulito venendo immortalato dalla sua mamma, Carmen Iervolino. La donna ha poi postato la foto sul gruppo Facebook: “Sei stabiese D.O.C. se…”, scrivendo nel messaggio: “io come madre da sempre sensibilizzo i miei figli alla cura dell’ambiente affinché siano civili e non diventino i zozzoni di domani!”. La foto di Christian è diventata ben presto virale e l’iniziativa del piccolo al consigliere Regionale del “Sole che ride”, Francesco Emilio Borrelli, e Marilena Schiano Lo Moriello, responsabile dei Verdi di Castellammare, che ha reso noto il post della madre del bambino, che ha commentato: “è un’abitudine incivile quella di abbandonare le cicche nella sabbia: bisogna difendere e prendersi cura delle spiagge pubbliche, che il gesto del bambino serva da esempio”.

La Calcina è una spiaggia pubblica e, quanto pare, è costantemente deturpata dai rifiuti. Molti fumatori spengono la sigaretta nella sabbia e poi la abbandonano lì. “Bisognerebbe quanto meno utilizzare un portacicche per non inquinare la spiaggia con i mozziconi, se non si fumasse affatto, dato che le spiagge sono luoghi pubblici con una forte presenza di bambini, sarebbe anche meglio”. Il consigliere regionale ha aggiunto: “ci si lamenta tanto che si hanno a disposizione poche spiagge pubbliche poi quelle poche che si sono vengono ridotte a delle pattumiere, invece dovremmo tutelarle e salvaguardarle prendendocene cura. Quello del bambino è stato un gesto molto bello che speriamo possa sensibilizzare tanti adulti ad essere più civili e a prendersi cura del patrimonio pubblico, dobbiamo rispettare l’ambiente e salvaguardare le spiagge ed il mare che sono beni preziosi”.

Il sindaco di Castellammare di Stabbia, Gaetano Cimmino, ha voluto premiare il piccolo. Ecco che cosa ha detto su Stabia24: “ho accolto stamattina al Comune il piccolo Christian, il bambino che nei giorni scorsi ha dato prova della sua straordinaria sensibilità raccogliendo i rifiuti depositati su un tratto della nostra spiaggia. A lui e alla sua famiglia ho rivolto i complimenti per un gesto d’amore che rappresenta un esempio per le nuove generazioni e, ancor più, per gli adulti. Christian mi ha fatto dono di un disegno e di una lettera che custodirò gelosamente. Ed io ho voluto omaggiarlo con lo stemma della nostra città, di cui si è rivelato un degno rappresentante” . “Rispettare l’ambiente vuol dire rispettarsi l’un l’altro. Tutti dobbiamo seguire questi esempi, tutti dobbiamo voler bene alla nostra città”. Unimamme, cosa ne pensate dell’esempio di questo bambino di cui si parla su Huffington Post?

