Coronavirus in Italia: contagi stabili, risalgono i morti. I dati aggiornati al 3 giugno.



Il numero di contagi di Covid-19 in Italia alla data del 3 giugno rimane sostanzialmente stabile sul dato di ieri. Oggi infatti i nuovi casi sono 321, in leggero aumento dai 318 di ieri. La maggior parte di questi contagi sono in Lombardia: 237 nuovi casi. L’incremento percentuale giornaliero si conferma al +0,14% raggiunto ieri. I casi totali complessivi di Coronavirus in Italia raggiungono i 233.836 dall’inizio dell’epidemia.

I tamponi giornalieri diminuiscono ancora: oggi sono 37.299 rispetto ai 52.159 di ieri. In questo modo il rapporto tra contagi e tamponi sale allo 0,86% rispetto allo 0,60% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: contagi stabili, risalgono i morti, dati aggiornati

I dati della Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus in Italia riportano una stabilità nel numero dei contagi giornalieri, con un costante calo dei malati e un continuo aumento dei guariti, anche se con numeri inferiori a quelli di ieri. La notizia negativa, purtroppo, è una nuova risalita nel numero dei morti, anche se sotto le 100 unità.

Oggi i malati o attualmente positivi al virus scendono di 596 casi, rispetto ai meno 1.474 di ieri. Il numero complessivo scende a 39.297 persone malate in Italia. I guariti oggi sono 846, meno dei 1.737 di ieri, ma un numero che cresce in modo costante e porta le persone guarite in Italia a 160.938 dall’inizio dell’epidemia.

Purtroppo, oggi, aumentano di nuovo i morti, che sono 71, rispetto ai 55 di ieri. Di questi, quasi la metà, 29 decessi, sono in Lombardia. Il numero complessivo delle vittime del Covid-19 in Italia salgono a 33.601 dall’inizio dell’epidemia. Continua, invece, il calo dei ricoveri in ospedale e dei positivi in isolamento domiciliare.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a mercoledì 3 giugno 2020

39.297 attualmente positivi al Covid-19 : -596 casi dal 2 giugno (ieri erano diminuiti di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi, domenica 31 magio di 1.616 casi);



: (ieri erano diminuiti di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi, domenica 31 magio di 1.616 casi); 160.938 i guariti : pari a +846 da ieri ;

: pari a ; 33.601 i morti: pari a +71

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia ha raggiunto i 233.836 casi totali, rispetto ai 233.515 di ieri.

Tra i 39.297 positivi al Coronavirus alla data del 3 giugno:

33.202 si trovano in isolamento domiciliare ( -367 in un giorno )



si trovano ( ) 5.742 sono ricoverati con sintomi ( -174 pazienti in un giorno )



sono ( ) 353 sono in terapia intensiva (ieri erano 408, -55 in un giorno).

Molto bene il calo dei ricoveri in terapia intensiva che risale a 55 pazienti in meno, portando il numero complessivo dei ricoveri nelle terapie intensive in Italia sotto le 400 unità. Costante il calo dei pazienti negli altri reparti di ospedale e di quelli in isolamento a casa, che oggi scendono di 367 unità, meno delle 1.275 di ieri.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 3 giugno 2020.

Oggi i dati della Lombardia registrano un nuovo aumento dei casi ma anche un deciso calo dei pazienti in terapia intensiva. I nuovi contagi in regione oggi sono 237, in aumento dai 187 di ieri. Il numero dei contagi complessivi si avvicina ai 90 mila, pari a 89.441 dall’inizio dell’epidemia. Continua il calo dei malati o attualmente positivi, che oggi scendono di 31 unità, passando a 20.224 casi, così distribuiti: 17.098 in isolamento domiciliare (in aumento di 30 casi): 2.995 ricoverati con sintomi in ospedale (-26 casi): 131 in terapia intensiva (-35 casi). Bene il calo dei ricoveri in ospedale: quelli nei reparti ordinari scendono sotto le 3 mila unità, mentre quelli in terapia intensiva scendono sotto le 140 unità.

I guariti in Lombardia sono oggi 239, meno dei 781 di ieri, con il numero complessivo che sale a 53.046 persone guarite. I morti in regione oggi sono 29, in aumento dai 12 di ieri, con il numero complessivo che sale a 16.172 dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda i contagi nelle altre regioni, in Piemonte oggi si registrano +19 contagi, meno dai 57 di ieri, segue la Liguria con 17 nuovi contagi, in lieve aumento dai 15 di ieri. Quarta in Italia è l’Emilia Romagna con +14 casi, rispetto ai +19 di ieri. Poi ci sono la Campania a +12, il Lazio con 10 nuovi contagi, la Toscana con 4, l’Abruzzo con 3, il Veneto con 2 contagi. Quindi le regioni a +1 contagio ciascuna: Marche, Puglia, Provincia Autonoma di Trento. Tutte le altre regioni sono a zero contagi.

I decessi nelle regioni: 14 in Piemonte, 11 in Emilia Romagna, 2 in Toscana, 5 in Liguria, 6 in Lazio, 3 in Puglia, 1 Abruzzo. Sono invece a zero decessi le regioni: Veneto, Marche, Campania, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

La pandemia di Covid-19



I numeri della pandemia di Covid-19 hanno superato 6 milioni e 435 mila contagi nel mondo, con oltre 381 mila decessi. Gli Stati Uniti hanno 1 milione e 839 mila contagi e oltre 106 mila morti, con quasi 30 mila morti a New York, dove però l’epidemia è in calo. Il Brasile si avvicina all’Italia per numero di decessi, con oltre 31 mila, al quarto posto nel mondo ed è secondo al mondo per numero di contagi sopra i 555 mila. Al terzo posto è la Russia con oltre 431 mila contagi, segue il Regno Unito con più di 281 mila contagi e oltre 39 mila morti, primo in Europa. L’India è dietro all’Italia, al settimo posto nel mondo, con 216 mila contagi da Covid-19. Il Perù è al decimo posto nel mondo, dietro alla Germania, con 170 mila contagi.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

