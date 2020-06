“Il mio primo colpo di fulmine a 16 anni”: Michelle Hunziker parla delle sue origini | FOTO

Michelle Hunziker ricorda le sue origini in un post su Instagram.

Il 2 giugno è stata la festa della Repubblica, i festeggiamenti quest’anno sono stati diversi dal solito. In molti, per ricordare l’anniversario della nascita dell’Italia, hanno deciso di postare sui propri profili delle foto o delle dichiarazioni. Tra di loro anche alcuni vip tra i quali Michelle Hunziker, la quale ha fatto una dichiarazione d’amore al Paese nel quale lavora e dove ha trovato l’amore.

Michelle Hunziker racconta le sue origini e di come si è innamorata del nostro Paese

Michelle Hunziker per la festa della Repubblica ha postato su Instagram un selfie. La conduttrice ha pubblicato una sua foto con il volto dipinti come la bandiera italiana, anche se i colori sono invertiti a causa dell’effetto specchio del telefono. In braccio ha il suo cagnolino, nella didascalia ha scritto: “Sono l’unica svizzera che ha fatto il “pieno” in Italia e sono fiera di essere a tutti gli effetti una cittadina italiana“. Ha poi raccontato la sua storia, le sue origini: “Ho una mamma olandese, il papà francese e sono cresciuta in svizzera parlando il tedesco a scuola. Mi hanno insegnato da subito tre lingue in casa e due a scuola, sono stata fortunata! A casa mia però da sempre avevamo la passione della lingua italiana, tant’è vero che mio padre preferiva parlare con me e mio fratello in italiano! Adoravamo la domenica perché mia mamma cucinava italiano e guardavamo Rai1 tutti riuniti quando c’era Sanremo!“.

Poi il racconto di come è arrivata nel nostro Paese e della sua voglia d’inserirsi: “Poi all’improvviso il destino (mia mamma) mi portò in Italia… a Trebbo di Reno per la precisione, un piccolo paesello fuori Bologna. Da lì il mio primo vero colpo di fulmine a 16 anni, ma non per un uomo, bensì per questo Paese. Mi sono follemente innamorata e giurai di imparare bene questa lingua e la cultura per diventare un giorno a tutti gli effetti italiana! La mia anima e il mio cuore erano già di questo Paese da sempre. Sono la dimostrazione che con impegno e dedizione da parte mia, l’integrazione è stata possibile eccome!“.

Per poi concludere: “L’Italia la vedo ancora oggi con gli occhi innamorati di una straniera apprezzandone tutte le meraviglie, ma il mio cuore e nei sogni ormai parlo da tanti anni l’italiano. Buona festa della repubblica amore mio e paese del nostro cuore!! Evviva l’Italia“.

La Hunzker è legata sentimentalmente dal 2011 con l’imprenditore Tomaso Trussardi dalla relazione sono nate Sole, 10 anni, e Celeste di 5 anni. Dal suo primo matrimonio, con il cantante Eros Ramazzotti, ha avuto un’altra figlia, Aurora di 23 anni.

La conduttrice e mamma si impegna da anni nella lotta contro la violenza sulle donne e nella difesa dei diritti di tutte le donne. Lei stessa è stata per anni vittima di stalking.

Voi unimamme avevate letto il post? Cosa ne pensate delle sue parole?

