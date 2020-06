“Papà ha cambiato il mondo”: la figlia di 6 anni di George Floyd | VIDEO

Intervistata la figlia di 6 anni di George Floyd, che ha ricordato il padre. La piccola ancora non sa di preciso, per volontà della madre, cosa è successo.

Dopo la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso a Minneapolis durante un fermo di polizia, è stato diffuso un video della figlia di soli 6 anni è stata intervistata insieme alla madre, ex compagna dell’uomo. Inoltre c’è un video che la ritrae insieme ad un ex giocatore dell’NBA. La piccola non sa ancora bene cosa è successo al padre per volontà della madre.

Figlia di George Floyd: le sue strazianti parole

L’ex star dell’Nba, Stephen Jackson, ha postato sui social un video dove c’è lui che porta sulle spalla la figlia di George Floyd suo amico. La piccola con le braccia aperte e di fronte ai fotografi e giornalisti urla “Papà ha cambiato il mondo“. Nella didascalia della foto l’ex giocatore scrive: “Non preoccuparti, mia anima gemella. Sorreggo io Gigi, so che lo sai”. L’uomo afroamericano è stato ucciso a Minneapolis e la sua morte ha sollevato proteste in tutto il mondo contro il razzismo.

In un’intervista rilasciata ad Abc, la piccola Gigi, così viene chiamata, ha dichiarato: “Voglio che la gente sappia che mi manca”. Sempre parlando con i media, ha espresso il desiderio di diventare medico da grande, per aiutare gli altri.

Nella prima apparizione pubblica ha parlato anche l’ex moglie di Floyd, Roxie Washington. Anche lei vuole giustizia: “Voglio giustizia per George perché era buono. Lo hanno strappato a lei. Alla fine loro tornano a casa dalle loro famiglie. Gianna non ha un padre. George non la vedrà mai crescere, laurearsi e non l’accompagnerà mai all’altare”. Washington non non è ancora riuscita a trovare le parole giuste per spiegare alla figlia come suo padre è morto: “Non sa ancora cosa è successo. Le ho detto che suo padre è morto perché non poteva respirare”.

Ha poi raccontato che George, che anche un’altra figlia più grande, 22 anni, avuta da una precedente relazione, si sia trasferito da Houston, in Texas, in Minnesota in cerca di migliori opportunità di lavoro, ma nonostante ciò ha sempre contribuito economicamente alla crescita di Gianna, a cui è sempre stato molto legato.

George Floyd è morto soffocato dopo un fermo effettuato dalla polizia a Minneapolis. Dopo l’autopsia si è scoperto che era positivo al coronavirus, ma non è stato il Covid a contribuire alla sua morte, si segnala nel referto medico: l’uomo era infatti asintomatico.

La sua morte è avvenuta dopo che il poliziotto bianco Derek Chauvin ha premuto a lungo con il ginocchio sul suo collo. Sembrerebbe che Floyd continuasse a ripetere che non riusciva a respirare, ma il poliziotto non ha tolto il suo ginocchio. A seguito della terribile vicenda ci sono stati, in tutti gli Stati Uniti, diverse manifestazioni, molte della quali anche con violenti scontri e vittime dei giorni scorsi.

