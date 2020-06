Coronavirus in Italia: nuovi contagi e morti in calo, i dati aggiornati al 19 giugno.



Dopo gli aumenti degli ultimi giorni, finalmente si registra un calo dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia, che oggi crescono di 251 casi, rispetto ai 333 di ieri e ai 329 dell’altro ieri. La maggior parte sono sempre in Lombardia, che oggi ne conta 157 nuovi. Il numero complessivo dei contagi in Italia scende comunque a 238.011 rispetto ai 238.159 di ieri a seguito di un ricalcolo di 2 casi in Abruzzo e di 397 in Sicilia (238.159 + 251 – 399). L’incremento percentuale giornaliero scende a +0,10% dal +0,14% di ieri.

I tamponi effettuati oggi scendono: sono 57.541 rispetto ai 58.154 di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi scende allo 0,43% dallo 0,57% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: nuovi contagi e morti in calo, dati aggiornati

Arrivano buone notizie oggi dalla Protezione Civile oggi sull’epidemia di Coronavirus in Italia, con un calo dei nuovi contagi, che scendono sotto le 300 unità, e anche dei morti, che scendono nuovamente sotto i 50 casi

I malati o attualmente positivi al Covid-19 scendono oggi di 1.558 casi, rispetto ai meno 824 di ieri, per un numero complessivo di 21.543. Sono sempre meno le persone malate in Italia. Salgono anche i guariti, che oggi sono 1.363 in più, dai 1.089 di ieri, per un numero che raggiunge le 181.907 persone guarite dall’inizio dell’epidemia.

Il dato positivo di oggi riguarda soprattutto i morti, che scendono di nuovo e oggi sono 47, dai 66 di ieri. Il numero complessivo delle persone decedute è di 34.561 dall’inizio dell’epidemia. Oggi, inoltre, tornano a diminuire anche i ricoveri in terapia intensiva, dopo l’aumento, seppure minimo, di ieri.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a venerdì 19 giugno 2020

21.543 attualmente positivi al Covid-19 : -1.558 casi dal 18 giugno (ieri erano diminuiti di 824 casi, mercoledì di 644 casi, martedì di 1.340 casi, lunedì di 365 casi, domenica di 1.211 casi, sabato di 1.512 casi, venerdì di 1.640 casi, giovedì di 1.073 casi, mercoledì di 1.162 casi, martedì di 1.858 casi, lunedì di 532 casi, domenica di 615 casi, sabato di 1.099 casi, venerdì di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi);



: (ieri erano diminuiti di 824 casi, mercoledì di 644 casi, martedì di 1.340 casi, lunedì di 365 casi, domenica di 1.211 casi, sabato di 1.512 casi, venerdì di 1.640 casi, giovedì di 1.073 casi, mercoledì di 1.162 casi, martedì di 1.858 casi, lunedì di 532 casi, domenica di 615 casi, sabato di 1.099 casi, venerdì di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi); 181.907 i guariti : pari a +1.363 da ieri ;

: pari a ; 34.561 i morti: pari a +47



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia hanno raggiunto i 238 mila casi, pari a 238.011 casi totali (anche oggi dal dato giornaliero l’Abruzzo ha sottratto altri due casi segnati per errore il 14 giugno, mentre la Sicilia ne ha ricalcolati 397).

Tra i 21.543 positivi al Coronavirus alla data del 19 giugno:

18.750 si trovano in isolamento domiciliare ( -1.316 in un giorno )



si trovano ( ) 2.632 sono ricoverati con sintomi ( -235 pazienti in un giorno )



sono ( ) 161 sono in terapia intensiva (ieri erano 168, -7 in un giorno).

Oggi calano di nuovo i ricoverati in terapia intensiva, dopo l’aumento di ieri di 5 pazienti, oggi invece diminuiscono di 7 pazienti. Continua il calo anche dei pazienti negli altri reparti ospedalieri Mentre i positivi in isolamento domiciliare scendono sotto le 20 mila unità.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 19 giugno 2020.

In Lombardia oggi si segnalano 157 nuovi contagi, in calo dai 216 di ieri. Il numero complessivo è di 91.675 dall’inizio dell’epidemia. Nelle altre regioni i maggiori contagi sono così distribuiti: Emilia Romagna +27 nuovi casi, Piemonte +26 casi, Toscana +10 casi, Lazio +9, Liguria +7 casi. In Sicilia sono 3 i nuovi contagi, mentre nelle altre regioni sono 2 o 1. Le regioni a zero contagi oggi sono: Marche, Campania, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata.

Continua il calo dei malati in Lombardia, oggi scendono di 602 unità, rispetto ai 325 in meno di ieri, per un numero complessivo di 14.045, così distribuiti: 12.448 in isolamento domiciliare (-466 casi); 1.537 in ospedale (-136 casi); 60 in terapia intensiva (stabile da ieri). I guariti oggi sono 741, in aumento dai 505 di ieri, per un numero complessivo di 62.096 persone guarite.

Tra i 47 decessi di oggi in Italia, 18 sono quelli in Lombardia, che portano il numero delle persone decedute in regione a 16.534 dall’inizio dell’epidemia. Gli altri 29 decessi si registrano nelle seguenti regioni: 7 in Piemonte, 5 in Emilia Romagna, 4 in Veneto, 2 in Toscana, 4 in Liguria, 4 in Lazio, 1 nella Provincia Autonoma di Trento, 1 Abruzzo, 1 in Valle d’Aosta. Nelle altre regioni non si registrano decessi oggi.

La pandemia di Covid-19



I numeri della pandemia di Covid-19 hanno superato gli 8 milioni e 550 mila di contagi nel mondo, mentre sono più di 456 mila i decessi. Gli Stati Uniti hanno 2 milioni e 205 mila contagi e oltre 118 mila morti, di cui oltre 30 mila sono a New York, dove l’epidemia è sotto controllo. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per contagi, sono già oltre i 978 mila. È anche secondo al mondo per decessi, con più di 47 mila. Al terzo posto nel mondo per contagi è la Russia con 568 mila, segue l’India con 380 mila contagi. Il Perù è davanti all’Italia ed è settimo con oltre 244 mila contagi. Il Cile è sempre nono, dietro l’Italia, con più di 231 mila contagi. Al decimo posto è l’Iran che ha raggiunto i 200 mila contagi, seguono Francia e Germania.

