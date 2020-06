“Mia figlia?”: mamma contagiata si risveglia dopo aver partorito in coma

La mamma contagiata che era arrivata a Palermo da Londra e ricoverata a causa del Coronavirus, si risveglia dal coma e cerca la figlia.

Questa è una storia a lieto fine che vede come protagoniste una mamma e la sua bambina. La vicenda ha inizio il 15 maggio quando una donna incinta di origini bengalesi, ma che vive da tempo a Palermo, fa rientro in Sicilia dopo essere stata a Londra. Una volta giunta a Palermo si sente male e viene trasportata in urgenza in ospedale. Qui le sue condizioni sono critiche, ma i medici fanno di tutto per salvare sia lei e sia la bambina che porta in grembo.

Mamma contagiata risveglia: partorisce in coma per covid

Dopo quasi un mese dal ricovero della donna di 34 anni, i medici decidono di procedere con un cesareo d’urgenza: “In considerazione dell’aggravamento delle condizioni respiratorie della paziente, dopo un ulteriore consulto tra intensivisti, ostetrici e neonatologi, si è deciso di portare la paziente in sala operatoria per un taglio cesareo urgente. L’intervento è andato bene. La bimba, prematura, è ora affidata alle cure dei neonatologi“, ha spiegato il direttore del reparto di Terapia intensiva del Cervello, Baldo Renda.

Per fortuna, dopo alcuni giorni dal parto, la mamma ha riaperto gli occhi uscendo dal coma. La sua prima domanda ai medici ed agli infermieri è stata: “Dov’è mia figlia?“. Il personale sanitario l’ha subito rassicurata: “Sta bene, tranquilla. Vi vedrete presto“. La piccola è stata trasferita al Bambin Gesù di Taormina per un problema congenito al cuore: “Le abbiamo spiegato tutto, è serena e soprattutto sta bene“, ha raccontato il direttore Baldo Renda.

La piccola è stata adottata da tutto l’ospedale, il suo nome è Raisha, ma per i medici e gli infermieri dell’ospedale palermitano è Sofia Rosalia (Sofia come l’ospedale in cui la mamma è stata curata, Rosalia come la santa protettrice di Palermo), come ha raccontato il neonatologo Mario Tumminello: “È un po’ come se fosse figlia nostra, ce ne siamo presi cura con ancora più passione del solito. Ogni mattina prima di iniziare a lavorare aggiorno tutti sulle condizioni di salute della piccola“, come riportato da Repubblica.

Voi unimamme siete contente per questa storia a lieto fine? Speriamo che mamma e figlia si possano incontrare presto?

