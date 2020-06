Meteo del weekend 20-21 giugno in Italia, le previsioni e la mappa interattiva.

Un altro weekend è arrivato e giugno è quasi finito, con il suo tempo variabile e incerto che tra piogge e temporali non ci ha lasciato molte giornate di sole, scopriamo che tempo farà questo fine settimana e se potremo andare al mare o fare escursioni nella natura. Di seguito le previsioni in dettaglio.

Meteo del weekend 20-21 giugno in Italia, le previsioni

Quello del 20-21 giugno sarà un weekend migliore del precedente, che era stato caratterizzato da tempo prevalentemente instabile pur con qualche eccezione. Dopo una settimana di ulteriore instabilità, con rovesci e temporali, soprattutto nella parte iniziale, le condizioni meteorologiche sull’Italia sono in miglioramento con l’avvicinarsi del weekend. Il maltempo insisterà ancora al Nord, in particolare sulle Alpi, e su parte del Centro nella giornata di venerdì 19 giugno, poi finalmente sull’Italia rimonterà l’alta pressione che porterà tempo più stabile sabato 20 e domenica 21 giugno anche se non mancherà qualche variabilità, tra annuvolamenti e temporali locali.

Dal Nord Africa è in arrivo sulla Spagna e poi sul Mediterraneo centrale un anticiclone che porterà sull’Italia tempo stabile e rialzo delle temperature. Sul Nord Est e Sud Est dell’Europa, invece, insisterà la bassa pressione, che porterà qualche impulso instabile anche sull’Italia, in particolare sulle zone interne appenniniche. Sarà comunque un weekend di caldo estivo, con temperature fino ai 28-30° anche al Nord Italia e sopra i 30° sulle Isole Maggiori.

Venerdì 19 giugno sarà una giornata all’insegna del tempo variabile, in miglioramento ma ancor con nuvole e qualche piovasco. Sarà soprattutto il Centro Nord ad essere interessato dalle precipitazioni, con piogge e qualche temporale locale sulle Alpi orientali a metà giornata e nel pomeriggio, in sconfinamento anche sulla Pianura Padana, fino al Piemonte. Sono previsti brevi e isolati piovaschi sull’Appennino centrale. Sul resto d’Italia il tempo sarà velato o poco nuvoloso.

Nella giornata di sabato 20 giugno il tempo migliorerà, con l’esaurimento dei fenomeni e il manifestarsi di schiarite. Il tempo sarà quasi ovunque soleggiato o poco nuvoloso. A metà giornata, tuttavia, parte della bassa pressione presente sull’Europa orientale intaccherà l’alta pressione presente sull’Italia portando tempo instabile sulla dorsale appenninica. Sono attesi dei rovesci e qualche temporale, soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Saranno possibili anche fenomeni locali sulle Alpi e Prealpi, in particolare sulle regioni orientali ma saranno prevalentemente isolati. Sul resto d’Italia prevarrà il bel tempo.

Domenica 21 giugno continuerà il tempo stabile, con l’altra pressione che si espanderà sui settori di Nord Ovest, sulle regioni tirreniche e sulle Isole. Mentre l’Appennino e le regioni orientali saranno interessati da tempo più variabile, con possibili temporali sulle zone centro meridionali della dorsale, che potranno sconfinare localmente sul basso Tirreno.

Le previsioni meteo dettagliate sull’Italia per il weekend del 20-21 giugno.

PREVISIONI METEO PER SABATO 20 GIUGNO

Italia Settentrionale: tempo variabile con temporali su Alpi e Prealpi, con possibili sconfinamenti sulle zone pedemontane. Più soleggiato o poco nuvoloso altrove. Le temperature saranno stabili, con le massime comprese tra i 24° e i 29° C. Venti di debole intensità da direzioni variabili. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale poco mosso.

Italia Centrale: tempo instabile sull’Appennino, con rovesci e temporali. Bel tempo prevalente, invece, sulle coste del Tirreno e dell’Adriatico. Le temperature saranno stabili, con le massime tra i 25° e i 29° C ma più elevate in Sardegna. Venti di debole intensità dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno da quasi calmo a mosso, Mare Adriatico da quasi calmo a calmo. Mar di Sardegna poco mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: tempo variabile tra Molise, Basilicata e zone interne della Campania, con piogge e rovesci. Bel tempo soleggiato o poco nuvoloso sulle altre regioni. Le temperature saranno stazionarie, con le massime tra i 25° e i 30° C. Venti di moderata intensità dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno meridionale poco mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio da quasi calmo a poco mosso.

PREVISIONI METEO PER DOMENICA 21 GIUGNO

Italia Settentrionale: tempo soleggiato in particolare sulle regioni di Nord Ovest, qualche instabilità è prevista nel pomeriggio sul Triveneto con rovesci e temporali soprattutto sui rilievi. Le temperature saliranno, con le massime comprese tra i 26° e i 30° C. Venti di debole intensità da direzioni variabili. Mar Ligure mosso, Mare Adriatico settentrionale calmo.

Italia Centrale: atteso tempo instabile durante il giorno sulla dorsale appenninica, con piogge e temporali locali, in possibile sconfinamento dei fenomeni sulle coste tirreniche meridionali. Altrove tempo soleggiato o poco nuvoloso. Le temperature saranno in aumento, con le massime comprese tra i 26° e i 30° C. Venti di moderata intensità dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno da poco mosso a mosso. Mare Adriatico mosso. Mar di Sardegna mosso, Canale di Sardegna mosso.

Italia Meridionale: instabilità tra Campania, Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale con piogge e locali acquazzoni. Sulle altre regioni prevarrà il tempo soleggiato. Le temperature diminuiranno leggermente, con le massime comprese tra i 25° e i 29° C. Venti di moderata intensità dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno meridionale mosso, Stretto di Sicilia mosso, Mar Ionio mosso.

Di seguito la mappa interattiva:



Unimamme, uscite di casa ma mantenete le distanze e tenete d’occhio le previsioni del tempo!

