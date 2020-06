Coronavirus in Italia: contagi stabili, pesa il dato della Lombardia, dati aggiornati al 20 giugno.

I dati della Protezione Civile di oggi sull’epidemia di Coronavirus in Italia segnalano un lieve aumento dei nuovi contagi, che rimangono sostanzialmente stabili: 262 nuovi casi rispetto ai 251 di ieri. Ad incidere è sempre il dato della Lombardia che oggi registra 165 nuovi contagi, in aumento dai 157 di ieri.

L’incremento percentuale giornaliero a livello nazionale è del +0,11% dal +0,10% di ieri. Il numero complessivo dei contagi da Covid-19 in Italia è di 238.275 dall’inizio dell’epidemia. Anche oggi si segnalano dei ricalcoli di casi: la Provincia Autonoma di Bolzano ne ha aggiunti 3 non conteggiati in precedenza, mentre la Calabria ne ha sottratto uno (dai 238.011 di ieri si sommano i 262 casi di oggi e 3 di Bolzano e se ne sottrae 1 della Calabria: 238.275).

I tamponi effettuati sono meno di quelli di ieri: 54.772 oggi rispetto ai 57.541 di ieri. Il rapporto tra posiviti e tamponi sale allo 0,47% dallo 0,43% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: contagi stabili, incide la Lombardia, dati aggiornati

Oggi si registra un nuovo aumento di contagi totali di Covid-19 in Italia sebbene contenuto. Così come tornano a salire i morti, anche se rimangono sotto le 50 unità. Si tratta per lo più di variazioni minime, che lasciano invariato il trend in discesa della curva epidemica del Coronavirus in Italia.

Il dato buono da sottolineare è il continuo e costante calo dei malati di Covid-19 che, sebbene con numeri altalenanti, conferma l’andamento in atto dalla fine di aprile. Oggi i malati o attualmente positivi al virus scendono di 331 casi, rispetto ai meno 1.558 di ieri, per un numero complessivo di 21.212 persone con un’infezione in corso in Italia. Anche i guariti oggi sono meno: 546 rispetto ai 1.363 di ieri, per un numero complessivo di 182.453 guariti dall’inizio dell’epidemia.

Purtroppo tornano a salire i decessi oggi, anche se solo di 2 casi: sono morte per Covid-19 nelle ultime 24 ore 49 persone rispetto alle 47 di ieri. Il numero totale delle vittime sale a 34.610 in Italia. Si tratta di uno dei più alti al mondo.

Continua il calo dei ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive d’Italia.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a sabato 20 giugno 2020

21.212 attualmente positivi al Covid-19 : -331 casi dal 19 giugno (ieri erano diminuiti di 1.558 casi, giovedì di 824 casi, mercoledì di 644 casi, martedì di 1.340 casi, lunedì di 365 casi, domenica di 1.211 casi, sabato di 1.512 casi, venerdì di 1.640 casi, giovedì di 1.073 casi, mercoledì di 1.162 casi, martedì di 1.858 casi, lunedì di 532 casi, domenica di 615 casi, sabato di 1.099 casi, venerdì di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi);



: (ieri erano diminuiti di 1.558 casi, giovedì di 824 casi, mercoledì di 644 casi, martedì di 1.340 casi, lunedì di 365 casi, domenica di 1.211 casi, sabato di 1.512 casi, venerdì di 1.640 casi, giovedì di 1.073 casi, mercoledì di 1.162 casi, martedì di 1.858 casi, lunedì di 532 casi, domenica di 615 casi, sabato di 1.099 casi, venerdì di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi); 182.453 i guariti : pari a +546 da ieri ;

: pari a ; 34.610 i morti: pari a +49



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia hanno raggiunto i 238.275 casi totali (anche oggi alcuni casi sono stati ricalcolati: la Provincia di Bolzano ne ha aggiunti 3 mentre la Calabria ne ha sottratto 1).

Tra i 21.212 positivi al Coronavirus alla data del 20 giugno:

18.586 si trovano in isolamento domiciliare ( -164 in un giorno )



si trovano ( ) 2.474 sono ricoverati con sintomi ( -158 pazienti in un giorno )



sono ( ) 152 sono in terapia intensiva (ieri erano 161, -9 in un giorno).

Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, dopo l’inatteso aumento dell’altro ieri anche se in misura ridotta. Oggi con 9 pazienti in meno, i ricoveri scendono a poco più di 150, in tutta Italia. Un numero che solo fino a non molto tempo fa era più elevato e aveva raggiunto il suo apice il 3 aprile con 4.068 ricoveri. Continua anche il calo dei pazienti negli altri reparti id ospedale così come dei positivi in isolamento domiciliare.



La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 20 giugno 2020.

La Lombardia registra oggi 165 nuovi contagi da Coronavirus, in aumento dai 157 di ieri, per un numero complessivo di persone contagiate che sale a 92.840 dall’inizio dell’epidemia. Seguono l‘Emilia Romagna oggi con 28 contagi in più e il Piemonte con 27 nuovi contagi. Si tratta delle tre regioni con i numeri più elevati. Il Lazio oggi registra 14 nuovi casi, per via degli recenti focolai nella Capitale, mentre la Liguria ha 10 nuovi contagi. Tutte le altre regioni hanno numeri molto inferiori. La Puglia oggi registra 5 nuovi casi, mentre Veneto e Calabria ne hanno 3 in più ciascuna. Toscana e Valle d’Aosta sono a quota 2 contagi. Registrano 1 nuovo contagio ciascuna: Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sardegna. Le restanti regioni oggi sono a zero contagi: Marche, Campania, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria, Molise e Basilicata.

Riguardo ai malati o attualmente positivi in Lombardia, oggi scendono sotto le 14 mila unità, pari a 13.911, con un calo di 134 casi, meno dei 602 di ieri, così distribuiti: 12.456 in isolamento domiciliare (+ 8 casi); 1.401 ricoverati in ospedale (-136 casi); 54 in terapia intensiva (-6 casi). I pazienti nei reparti non intensivi degli ospedali lombardi scendono sotto i 1.500, mentre tornano a calare quelli nelle terapie intensive dopo un lieve aumento e un numero stabile nei giorni scorsi. Invece, i guariti di oggi sono 276, dai 741 di ieri, per un numero complessivo di 62.372 guariti dall’inizio dell’epidemia.

I morti in Lombardia sono oggi 23, in aumento dai 18 di ieri. Il numero totale dei morti in regione raggiunge i 16.557 dall’inizio dell’epidemia.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

