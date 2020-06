Richiamo salame per rischio salmonella | Marca e Lotto | FOTO

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per un lotto di salame per rischio microbiologico. Il marchio ed il lotto contaminato.

Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il richiamo di un lotto di un prodotto alimentare che viene molto consumato dagli italiani. Il richiamo è stano necessario per una contaminazione microbiologica che potrebbe essere un pericolo per la salute del consumatore. L’invito è quello di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita.

Richiamo salame: marca e lotto da controllare

Il prodotto incriminato è un lotto di salame nostrano dolce e di salame con aglio. Entrami i salumi sono stati prodotti dalla stessa azienda in provincia di Vicenza. Il motivo del richiamo, come si legge dalla nota, è la presenza di Salmonella nel prodotto. La salmonellosi è una malattia infettiva dell’apparato digerente causata dai batteri della salmonella.

I dati del prodotto richiamato:

Denominazione di vendita : Salame nostrano dolce e con aglio

: Salame nostrano dolce e con aglio Marchio del prodotto : Mariga Giuseppe & C. Sas

: Mariga Giuseppe & C. Sas Nome o ragione sociale dell’OSA : 170/2020

: 170/2020 Lotto di produzione : IT 805L CE

: IT 805L CE Nome del produttore : Mariga Giuseppe & C. Sas

: Mariga Giuseppe & C. Sas Sede dello stabilimento : via dell’Industria 14/E a Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza

: via dell’Industria 14/E a Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza Confezione: salame da 700 gr

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i salami con il numero di lotto segnalato e restituirli al punto vendita d’acquisto.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo nuovo richiamo?

