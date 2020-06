Mamma ha ucciso il figlio di 3 mesi: la sentenza | FOTO

Due anni fa Valentina Ferlauto uccise il figlio di 3 mesi gettandolo a terra con violenza, ora è arrivata la sentenza.

Nel 2018 Valentina Ferlauto, una donna siciliana, uccise il figlioletto di appena 3 mesi scagliandolo a terra con forza. Ora il Gup di Catania ha dato la sentenza per il crimine.

Mamma uccide il figlio neonato: cosa è accaduto

La ventottenne Valentina Ferlauto nel 2018 uccise suo figlio di soli 3 mesi scaraventandolo a terra con molta violenza. Quando era stata arrestata la donna non aveva saputo dare spiegazione dell’accaduto. Aveva infatti detto alla polizia di essere stata colta da un raptus, “”non volevo uccidere mio figlio, non ho mai pensato di farlo” aveva dichiarato la donna. Aveva anche aggiunto che amava il bambino. Valentina Ferlauto aveva persino detto di essersi sentita male e che la sua vera intenzione era di gettare il bambino sul letto e non per terra.

Ora il gip di Catania, Pietro Currò, ha condannato l’imputata a 10 anni di reclusione. Attualmente la donna si trova in una comunità terapeutica assistita. Il suo avvocato penalista Luigi Zinno ha commentato: “nella sentenza ha prevalso lo stato di salute della signora alla quale, ipotizzo, è stata riconosciuta una parziale infermità mentale. Sul caso abbiamo lavorato in sinergia con la Procura“. Unimamme, cosa ne pensate di quanto avvenuto e riportato su Fanpage? Secondo voi questa è una condanna giusta?

