Richiamo vongole per rischio microbiologico: l’allerta del RASFF

Il Rasff ha disposto il richiamo di alcune vongole veraci per rischio microbiologico. L’allerta importante segnata dall’ente.

Il sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, noto anche come Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), ha comunicato, in una nota pubblicata sul loro sito, il richiamo di un prodotto che non deve assolutamente essere consumato. Un’allerta molto importante perchè come dichiarato il potenziale pericolo per il consumatore è grave.

Richiamo vongole Rasff: l’allerta importante

Il sistema di allarme rapido europeo, che consente di condividere le informazioni relative a gravi rischi per la salute derivanti da alimenti e mangimi, ha comunicato che delle vongole veraci provenienti dall’Italia sono sono molto pericolose. Un’allerta alla quale è bene prestare attenzione.

Il richiamo è stato necessario per la presenza di di Escherichia Coli, un batterio che può mettere a rischio la salute di chi consuma un alimento contaminato.

I dati del prodotto:

Riferimento : 2020.2671

: 2020.2671 Notifica: dall’Italia

dall’Italia Prodotto: vongole vive (Ruditapes philippinarum)

vongole vive (Ruditapes philippinarum) Categoria di prodotto: Molluschi bivalvi vivi ed altri prodotti derivati

di Molluschi bivalvi vivi ed altri prodotti derivati Pericolo: Conteggio troppo alto di Escherichia coli

Conteggio troppo alto di Escherichia coli Tipo di rischio: grave. Escherichia coli, contaminante microbiologico

Quando in questi giorni si acquista questo prodotto meglio controllare la provenienza. Non è la prima volta che le vongole vengono richiamate, quindi sempre attenzione a dove si comprano questi prodotti.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo?

