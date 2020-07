Ragazzo scomparso a 16 anni è stato ritrovato dopo 8 anni grazie a un programma| VIDEO

Fernando Vasile era scomparso dalla sua casa quando aveva 16 anni, dopo 8 anni è stato ritrovato grazie a Chi l’ha visto?

Un ragazzo scomparso da 8 anni è stato ritrovato grazie al programma Chi l’ha Visto? che ha consentito il ricongiungimento con la famiglia.

Ragazzo scomparso da casa anni fa: la svolta

Fernando Vasile era scomparso 8 anni fa da Palombara Sabina, un piccolo centro in provincia di Roma, quando il giovane, che oggi ha 24 anni, ne aveva solo 16. Il ragazzo era andato a scuola, un giorno, e non era più rientrato a casa. Di lui non c’era stata più nessuna traccia. Come accennato Fernando è stato ritrovato dopo tanti anni grazie al programma di Federica Sciarelli andato in onda mercoledì scorso. I suoi famigliari si erano rivolti al programma in onda su Raitre lanciando un appello per ritrovare il giovane e chiedendo a chi lo avesse avvistato, di avvisare le forze dell’ordine.



Gli zii Michele e Ramona avevano dichiarato: “ci manca tantissimo non c’è giorno che non lo pensiamo. Torna a casa“. Alla fine, dopo tanti anni trascorsi in attesa di notizie è arrivata la svolta. Una telespettatrice di Genova, guardando le foto sul sito di Chi l’ha visto ha riconosciuto il volto di Fernando. Le ricordava infatti qualcuno che aveva già visto nel capoluogo ligure. Quando poi la trasmissione è andata in onda ci sono state moltissime segnalazioni, messaggi, telefonate, ecc.. ed è arrivato anche un video in cui si vedeva un giovane sui vent’anni molro somigliante a Fernando. Così gli zii sono partiti subito per Genova, insieme a Lina, moglie di zio Michele.

“Per noi è stata una grandissima gioia” hanno detto i parenti del giovane. La mamma di Fernando, nel frattempo, è tornata in Romania. Quando l’ha sentita al telefono, la donna ha pianto per 5 minuti. Dopo essere stato a Roma e poi in Calabria il ragazzo si era stabilito a Genova dove chiedeva l’elemosina in via Dante, davanti alla casa dov’era nato Cristoforo Colombo. A volte riusciva a racimolare anche 50 Euro al giorno. Fino a 9 anni di età Fernando aveva vissuto in Romania con la nonna, poi aveva raggiunto la mamma in Italia, ma l’integrazione non era riuscita. Fernando non era riuscito a conseguire la licenza media e, dopo un diverbio con la madre era fuggito. A quanto pare ora vive con una ragazza a Genova. I parenti sono al colmo della felicità per averlo ritrovato e gli hanno anche offerto un lavoro da manovale.

