Violenze sessuali su una bimba disabile di 8 anni: arrestato fisioterapista

Violenze sessuali su di una bimba disabile di 8 anni. La denuncia partita dai genitori che hanno notato degli atteggiamenti strani della figlia.

A fine 2019 un fisioterapista di Tarquinia è stato arrestato per aver abusato sessualmente di una bambina di otto anni. La piccola è stata violentata durante una visita a domicilio e le indagini sono partite dopo la denuncia da parte dei genitori. Adesso per l’uomo la sentenza definitiva per il suo reato.

Violenze sessuali bimba disabile: tre perizie psichiatriche per il suo aguzzino

Lavorava all’ospedale Bambino Gesù, nella sede di Santa Marinella, l’ex fisioterapista 36enne che è stato accusato di violenza sessuale su di una bambina disabile di otto anni. L’uomo abusava della piccola durante una visita a domicilio richiesta dai genitori della bambina perchè aveva bisogno di cure. La denuncia è partita proprio dai genitori che hanno notato dei cambiamenti negli atteggiamenti della figlia. Alla fine hanno capito che qualcosa non andava in quelle sessioni di fisioterapia a domicilio. Dalle indagini, le forze dell’ordine, hanno trovato elementi sufficienti per arrestare il fisioterapista. L’uomo era incensurato e fino al momento dell’arresto era considerato un insospettabile professionista.

E’ stato sottoposto a diverse perizie psichiatriche, ben tre, perchè la difesa aveva affermato che non fosse in grado di intendere e di volere. Dalle perizie però è risultato che era assolutamente in grado di comprendere le sue azioni nel momento in cui le commetteva.

In questi giorni è stato giudicato, con rito abbreviato, il pm aveva chiesto sette anni di carcere, ma il gip Francesco Rigato ha scelto di comminare una pena di 8 anni. Con rito ordinario rischiava una pena tra i 12 e i 24 anni di carcere Adesso si trova nel carcere Mamma Gialla di Viterbo, in attesa di giudizio.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa vicenda? Bisogna sempre prestare attenzione alle persone che frequentano i nostri figli, purtroppo, troppo spesso sono proprio le persone insospettabili che possono approfittare dei minori.

