Record di nascite: 7 bambini in sole 10 ore | FOTO

All’ospedale Santa Croce di Moncalieri sono nati 7 bambini in 10 ore: è un “miracolo”.

A Moncalieri la scorsa notte è accaduto un evento molto raro di questi tempi, sono nati nell’arco di 10 ore ben 7 bambini da ben 7 mamme differenti. L’ospedale Santa Croce di Moncalieri si è trovato in difficoltà visto che solitamente a Moncalieri cosi come nel resto d’Italia i numeri sono sicuramente altri con le nascite che sono sempre più in calo.

“Il periodo del Covid-19 è stato difficile per tutti in ospedale, questo evento ci dà un po’ di respiro e ci fa guardare al futuro”, ha detto la dottoressa del reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale Santa Croce Antonella Travierso, come si legge su SkyTg24.

A Moncalieri nati 7 bambini in 10 ore: un “miracolo post-Covid”

Come racconta a proposito della scorsa notte il primario di neonatologia Antonio Marra “Come tutti abbiamo patito il calo di natalità, per questo sette nascite in una notte per noi è un evento. Eravamo talmente impreparati che abbiamo dovuto cercare culle e lettini in giro per l’ospedale. Solitamente qui nascono mille bimbi all’anno: abbiamo avuto un calo del 20% su base annua”.

I papà fortunatamente hanno potuto partecipare tutti al parto, anche se per quanto riguarda le altre visite di parenti e amici ai nascituri, sono dovute essere filtrate per misure anti-Covid.

I bambini nati sotto lo stesso cielo sono:

Cecilia alle 21.22

alle 21.22 Mia Efe alle 23.34

alle 23.34 Elisa alle 00.13

alle 00.13 Giulio alle 2.32

alle 2.32 Abaerrahmane 3.34

3.34 Edoardo alle 6

alle 6 Elias alle 6.23

Secondo quanto racconta la Stampa, Elias è il quarto di 4 figli e aveva cosi tanta fretta di venire al mondo che è nato in Pronto Soccorso.

La dottoressa Traverso ha definito su TorinoOggi l'evento "il miracolo post covid" ed ha aggiunto: "Stanno tutti bene", riferendosi anche al bambino nato prematuro e in Terapia Intensiva Neonatale. La media al Santa Croce di Moncalieri è di 2-3 parti al giorno, spiega la dottoressa, quindi quello che è avvenuto in una notte è un fatto eccezionale, di cui vale la pena parlare, proprio come è successo giorni fa a Cremona.

E voi care unimamme cosa ne pensate di questa bellissima storia che parla di vita e di speranza? Personalmente penso che questi eventi acquisiscono molto più significato visto che arrivano dopo un momento buio che tutti noi abbiamo attraversato, e con noi e più di noi soprattutto i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari dentro gli ospedali.

