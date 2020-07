Coronavirus in Italia: tornano a scendere i contagi e i decessi. I dati aggiornati all’11 luglio.

Buone notizie oggi sull’epidemia di Coronavirus in Italia, i casi totali giornalieri scendono di nuovo, dopo gli aumenti degli ultimi giorni, e tornano sotto le 200 unità. Sabato 11 luglio i nuovi contagi di Coronavirus in tutta Italia sono 188, in calo dai 276 di ieri. Il numero complessivo dei contagi è di 242.827 dall’inizio dell’epidemia. L’incremento percentuale giornaliero scende allo 0,08% dallo 0,11% di ieri.

Sul dato nazionale incidono sempre i contagi della Lombardia che oggi sono 67, molti meno dei 135 di ieri.

I tamponi di oggi sono 45.931 di poco inferiori ai 47.953 di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi scende allo 0,40% dallo 0,57% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

LEGGI ANCHE –> MASCHERINE PER I BAMBINI DAI TRE ANNI SECONDO ALBERTO VILLANI, PRESIDENTE DEI PEDIATRI

Coronavirus in Italia: tornano a scendere i contagi e i decessi, dati aggiornati

Oggi finalmente la curva epidemica torna a scendere dopo gli incrementi degli ultimi giorni che avevano suscitato qualche preoccupazione, soprattutto per l’attivarsi di alcuni focolai di infezione in diverse parti d’Italia. L’altro dato buono riguarda i morti che tornano sotto i 10 casi giornalieri.

Riguardo ai malati o attualmente positivi al virus in Italia, oggi si registra una diminuzione di 125 casi, rispetto ai meno 31 di ieri, per un numero complessivo di 13.303 persone infette. Un numero che è tornato a scendere progressivamente dopo due giorni di inatteso rialzo a inizio mese. I guariti rimangono stabili, oggi con 306 casi, dai 308 di ieri, che portano il numero totale delle persone guarite a 194.579 dall’inizio dell’epidemia.

Diminuiscono i decessi giornalieri, oggi sono 7, rispetto ai 12 di ieri e dell’altro ieri. Sono sempre troppi, perché nessuno dovrebbe più morire di Coronavirus, ma siamo comunque lontani dalle centinaia di morti al giorno dei mesi scorsi. Il numero complessivo dei morti di Covid-19 in Italia è di 34.945 dall’inizio dell’epidemia.

LEGGI ANCHE –> COVID-19: L’EPIDEMIA NON È CONCLUSA, L’ULTIMO BOLLETTINO DELL’ISS | GRAFICI

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a sabato 11 luglio 2020

13.303 attualmente positivi al Covid-19 : -125 dal 10 luglio (ieri erano diminuiti di 31 casi, giovedì di 136 casi, mercoledì di 647 casi, martedì 7 luglio di 467 casi, lunedì 6 invece erano aumentati di 67 casi, domenica 5 luglio di 21 casi, sabato 4 luglio erano diminuiti di 263 casi, venerdì erano diminuiti di 176 casi, giovedì di 195, mercoledì 1° luglio di 308 casi);



: (ieri erano diminuiti di 31 casi, giovedì di 136 casi, mercoledì di 647 casi, martedì 7 luglio di 467 casi, lunedì 6 invece erano aumentati di 67 casi, domenica 5 luglio di 21 casi, sabato 4 luglio erano diminuiti di 263 casi, venerdì erano diminuiti di 176 casi, giovedì di 195, mercoledì 1° luglio di 308 casi); 194.579 i guariti : pari a +306 da ieri ;

: pari a ; 34.945 i morti: pari a +7



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 242.827 casi totali, dai 242.639 di ieri.

Tra i 13.303 positivi al Coronavirus alla data dell’11 luglio:

12.410 si trovano in isolamento domiciliare ( -109 in un giorno )



si trovano ( ) 826 sono ricoverati con sintomi ( -18 pazienti in un giorno )



sono ( ) 67 sono in terapia intensiva (ieri erano 65, +2 in un giorno).

Riprende il calo dei positivi in isolamento domiciliare che oggi scendono di 109 unità, dopo il dato invariato di ieri. Diminuiscono anche i pazienti ricoverati nei reparti non intensivi degli ospedali. Mentre nelle terapie intensive oggi si registra il segno più per due casi: due ricoveri in più che fanno salire di nuovo di questi pazienti in Italia ma con un’oscillazione nella norma.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale (dashboard) all’11 luglio 2020.

La Lombardia guida sempre la classifica delle regioni con il numero più elevato di contagi giornalieri, anche se oggi molti meno di ieri: 67 nuovi casi sabato 11 luglio contro i 135 di venerdì. I tamponi effettuati oggi in regione sono 7.055 contro gli 11.505 di ieri. Comunque il rapporto tra positivi e tamponi scende allo 0,94% dall’1,17% di ieri. IL numero complessivo dei contagi sale a 94.972 in regione.

Continuano a diminuire i malati in Lombardia, oggi in calo di 129 casi, rispetto ai meno 16 di ieri. Il numero complessivo scende a 8.212, così distribuiti: 8.010 in isolamento domiciliare (-114 casi da ieri); 173 ricoverati in ospedale (-17 casi); 29 in terapia intensiva (+2 casi). I guariti in Lombardia raggiungono i 70.020 casi, con un incremento di 192 casi oggi, dai 145 di ieri.

Le altre regioni con il maggior numero di contagi oggi sono: Emilia Romagna con 47 nuovi casi, Lazio con 19, Veneto con 10 casi, Piemonte con 9, Campania 7 casi, Liguria 6 e Toscana 5 casi. Invece, sono a zero contagi oggi: Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise.

I 7 decessi nazionali di oggi sono avvenuti: 4 in Lombardia (16.740 in totale), 1 in Piemonte, 1 in Toscana e 1 in Liguria.

La pandemia di Covid-19



Nel mondo la pandemia di Covid-19 ha raggiunto i 12 milioni e 554 mila contagi e i 561 mila morti. Gli Stati Uniti sono a 3 milioni e 206 mila contagi e hanno 134 mila morti, di cui oltre 32 mila a New York, dove l’epidemia però è in calo da settimane. Il Brasile, secondo Paese al mondo per contagi, è a 1 milione e 800 mila, tra cui lo stesso presidente Bolsonaro, ed è anche secondo per numero di decessi, con 70 mila. L’India è terza con oltre 820 mila contagi, segue la Russia con 719 mila. Il Perù è quinto con 319 mila contagi, segue, sesto, il Cile con 309 mila. Mentre il Regno Unito è settimo con 290 mila casi. All’ottavo posto è sempre il Messico con 286 mila contagi. Mentre l’Iran con 255 mila contagi supera anche la Spagna a oltre 253 mila. Segue undicesimo il Sudafrica che supera l’Italia e il Pakistan con 250 mila contagi. Quindi il Pakistan a 246 mila e l’Italia tredicesima. Poi l’Arabia Saudita, quattordicesima, con 229 mila casi. Resta quindicesima la Turchia con 210 mila contagi, quindi la Francia con 208 mila e la Germania con più di 199 mila casi.

LEGGI ANCHE –> MORTALITÀ IN ITALIA NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2020 | 2° RAPPORTO ISTAT E ISS | IMPATTO DEL COVID-19

Che ne pensate unimamme?

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.