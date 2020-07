Coronavirus in Italia: risalgono i contagi, morti stabili, i dati aggiornati al 12 luglio.

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia riportano domenica 12 luglio un nuovo aumento dei contagi, dopo il calo di ieri. Oggi, infatti, i nuovi casi totali giornalieri sono 234, dai 188 di ieri. Tornano così di nuovo sopra le 200 unità al giorno. L’incremento percentuale giornaliero sale a +0,10% dal +0,08% di ieri. I casi totali di Covid-19 in Italia sono 243.061 dall’inizio dell’epidemia.

La maggior parte dei nuovi casi si registra sempre in Lombardia, con 77 nuovi contagi oggi, ma l’Emilia Romagna è molto vicino con 71 casi.

I tamponi oggi sono meno: 38.259 dai 45.931 di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi sale allo 0,61% dallo 0,40% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

LEGGI ANCHE –> COVID-19: L’EPIDEMIA NON È CONCLUSA, L’ULTIMO BOLLETTINO DELL’ISS | GRAFICI

Coronavirus in Italia: risalgono i contagi, morti stabili

Si conferma il calo dei malati o attualmente positivi al Coronavirus, nonostante il nuovo aumento di oggi dei casi giornalieri. I malati scendono oggi di 124 casi, rispetto ai meno 125 di ieri, portando il numero complessivo a 13.179 in tutta Italia. Si tratta dei positivi in isolamento a casa o dei pazienti ricoverati negli ospedali.

I guariti invece aumentano, oggi con 349 nuovi casi dai 306 di ieri. Il numero complessivo delle persone guarite dal Covid-19 sale a 194.928 dall’inizio dell’epidemia.

Rimane sostanzialmente stabile il numero dei decessi giornalieri pur con un aumento di 2 casi che fanno salire a 9 i morti di oggi dai 7 di ieri. Un numero che comunque rimane sotto la decina. I morti complessivi di Covid-19 in Italia sono 34.954 dall’inizio dell’epidemia.

LEGGI ANCHE –> MASCHERINE PER I BAMBINI DAI TRE ANNI SECONDO ALBERTO VILLANI, PRESIDENTE DEI PEDIATRI

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a domenica 12 luglio 2020

13.179 attualmente positivi al Covid-19 : -124 dalll’11 luglio (ieri erano diminuiti di 125 casi, venerdì di 31 casi, giovedì di 136 casi, mercoledì di 647 casi, martedì 7 luglio di 467 casi, lunedì 6 invece erano aumentati di 67 casi, domenica 5 luglio di 21 casi, sabato 4 luglio erano diminuiti di 263 casi, venerdì erano diminuiti di 176 casi, giovedì di 195, mercoledì 1° luglio di 308 casi);



: (ieri erano diminuiti di 125 casi, venerdì di 31 casi, giovedì di 136 casi, mercoledì di 647 casi, martedì 7 luglio di 467 casi, lunedì 6 invece erano aumentati di 67 casi, domenica 5 luglio di 21 casi, sabato 4 luglio erano diminuiti di 263 casi, venerdì erano diminuiti di 176 casi, giovedì di 195, mercoledì 1° luglio di 308 casi); 194.928 i guariti : pari a +349 da ieri ;

: pari a ; 34.954 i morti: pari a +9



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 243.061 casi totali, dai 242.827 di ieri.

Tra i 13.179 positivi al Coronavirus alla data del 12 luglio:

12.335 si trovano in isolamento domiciliare ( -75 in un giorno )



si trovano ( ) 776 sono ricoverati con sintomi ( -50 pazienti in un giorno )



sono ( ) 68 sono in terapia intensiva (ieri erano 67, +1 in un giorno).

Continua il calo dei positivi in isolamento a casa e dei pazienti in ospedale. I primi diminuiscono oggi di 75 casi, mentre tra i pazienti in ospedale scendono solo quelli ricoverati nei reparti ordinari, con 50 casi in meno che abbassano i ricoveri in tutta Italia sotto gli 800 casi. Oggi, invece, salgono ancora, anche se di poco, i pazienti nelle terapie intensive italiane con un caso in più, dopo l’aumento di due casi ieri. I pazienti in terapia intensiva rimangono comunque sotto i 70 in tutta Italia.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale (dashboard) al 12 luglio 2020.

È sempre la Lombardia la regione con il numero più alto di nuovi casi giornalieri di Coronavirus in Italia, ma da qualche giorno, per via dei nuovi focolai, l’Emilia Romagna le si avvicina e oggi quasi la raggiunge. Infatti, mentre la Lombardia registra 77 nuovi contagi, domenica 12 luglio, l’Emilia Romagna è a 71 casi. La terza regione per numero di contagi oggi è la Calabria con 28, di cui 26 sono nel gruppo di 70 migranti sbarcati ieri a Roccella Ionica. Poi, 20 casi sono nel Lazio e 16 in Veneto. Anche in queste regioni sono l’effetto di nuovi focolai. La Provincia Autonoma di Bolzano e l’Abruzzo hanno 5 nuovi contagi, il Piemonte ne ha 4, la Campania 3, mentre altre regioni 1 o 2. Sono invece a zero contagi oggi: Liguria, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta e Basilicata.

La Lombardia ha raggiunto i 95.049 casi totali. Di questi 8.004 sono i malati o attualmente positivi (-208 casi da ieri), 70.297 sono i guariti (+277 da ieri) e 16.748 sono i morti (+ 8 casi da ieri).

Gli 8.004 malati in Lombardia sono così distribuiti: 7.813 in isolamento domiciliare (-197 casi); 160 ricoverati in ospedale (-13 casi); 31 i terapia intensiva (+2 casi).

I 9 morti di oggi in Italia sono 8 in Lombardia e 1 in Abruzzo.

La pandemia di Covid-19



Nel mondo la pandemia di Covid-19 ha raggiunto i 12 milioni e 772 mila contagi e i 566 mila morti. Gli Stati Uniti sono a 3 milioni e 269 mila contagi, toccando il record di 66.528 contagi in un giorno, e hanno oltre 134 mila morti, di cui 32 mila a New York, dove l’epidemia però è in calo da settimane. Il Brasile, secondo Paese al mondo per contagi, è a 1 milione e 839 mila, tra cui lo stesso presidente Bolsonaro, ed è anche secondo per numero di decessi, con 71 mila. L’India, terza, vede crescere rapidamente i contagi e sale a 849 mila, segue la Russia con 726 mila. Il Perù è quinto con 322 mila contagi, segue, sesto, il Cile con 312 mila. Al settimo posto sale il Messico con 295 mila contagi e il Regno Unito scende ottavo con 291 mila. Il Sudafrica cresce a ritmi esponenziali e anche oggi supera altri due Paesi, la Spagna e l’Iran, salendo al nono posto nel mondo con 264 mila contagi. Seguono l’Iran con 257 mila contagi e la Spagna con 253 mila. Al dodicesimo posto è ancora il Pakistan con 248 mila casi, quindi l’Italia sempre tredicesima. L’Arabia Saudita è quattordicesima con 232 mila casi. Ancora quindicesima la Turchia con 211 mila contagi, quindi la Francia con oltre 208 mila e la Germania con più di 199 mila casi.

Venerdì 10 luglio nel mondo è stato superato il record di 220.000 casi di Covid-19 al giorno.

Gli ultimi dati rilevati alle 17.34 di domenica 12 luglio dalla Johns Hopkins University. I casi complessivi di Covid-19 nel mondo sono 12.772.755, i morti sono 566.036. Così distribuiti tra i vari Paesi:

Stati Uniti: 3.269.531 (134.904 morti)

Brasile: 1.839.850 (71.469 morti) India: 849.553 (22.674 morti) Russia: 726.036 (11.318 morti) Perù: 322.710 (11.682 morti) Cile: 312.029 (6.881 morti) Messico: 295.268 (34.730 morti) Regno Unito: 291.154 (44.904 morti) Sudafrica: 264.184 (3.971 morti) Iran: 257.303 (12.829 morti) Spagna: 253.908 (28.403) Pakistan: 248.872 (5.197 morti) Italia: 243.061 (34.954 morti) Arabia Saudita: 232.259 (2.223 morti) Turchia: 211.981 (5.344 morti) Francia: 208.015 (30.007 morti) Germania: 199.896 (9.071 morti) Bangladesh: 183.795 (2.352 morti) Colombia: 140.776 (5.202 morti) Canada: 109.288 (8.828 morti)

LEGGI ANCHE –> MORTALITÀ IN ITALIA NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2020 | 2° RAPPORTO ISTAT E ISS | IMPATTO DEL COVID-19

Che ne pensate unimamme?

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.