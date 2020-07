Pesticidi in famosa acqua indicata a mamme e bambini | Marca | FOTO

Trovati livelli di pesticidi in una famosa acqua indicata a mamme e bambini. I ricercatori svizzere sono rimasti sbalorditi.

La notizia riportata da un giornale svizzero, il SonntagsZeitung, non è di centro incoraggiante per quanto riguarda le contaminazioni dei prodotti destinati al consumo umano. Alcuni ricercatori svizzeri hanno analizzato una delle acque più vendute in tutta l’Euporo ed hanno riscontrato livelli di composto organico, utilizzato principalmente come fungicida, che non dovrebbe essere presente nelle acqua destinate al consumo umano.

Pesticidi nell’acqua: la marca e la risposta dell’azienda

I ricercatori svizzeri dell’Istituto federale di ricerca sulle acque Eawag, nel loro studio pubblicato sulla rivista “Water research”, hanno analizzato la famosissima l’acqua Evian trovando tra i vari componenti anche tracce di clorotalonil. L’acqua Evian, come si legge dal sito, è indicata per qualunque età anche per le “mamma e bambini in quanto estremamente pura“. Si tratta di una sostanza che era stata autorizzata negli anni Settanta come fungicida ed impiegata in vari settori compreso la viticoltura e nella produzione di piante ornamentali. Come specifica la rivista i quantitativi di questa sostanza sono ben sotto i limiti di legge e quindi non è nociva per la salute, ma come ha spiegato un ricercatore svizzero la scoperta è comunque degna di nota. Roman Wiget, l’esperto intervistato dal giornale svizzero, ha dichiarato: “Il fatto che anche le sorgenti di Evian nelle Alpi francesi, poco influenzate dall’uomo, contengano residui di pesticidi è allarmante poiché mostra che queste sostanze sono manipolate in modo troppo negligente“.

Questo studio va a confermare il sospetto che molti ricercatori hanno ormai da anni, quello che i pesticidi siano più comuni di quanto si possa pensare e che si possono trovare anche in luoghi insospettabili. Infatti, come si legge anche sul sito dell’azienda, l’acqua è “imbottigliata direttamente alla sorgente senza subire alcun trattamento da parte dell’uomo, l’acqua minerale naturale Evian sgorga dalla fonte di Evian-les-Bains dopo un lento percorso di filtraggio naturale in un antico ghiacciaio nel cuore delle Alpi Francesi, attraverso il quale acquisisce un bilanciamento di minerali unico al mondo“.

L’autore dello studio Hollender ha spiegato che in precedenza avevano cercato residui di clorotalonil solo in aree con agricoltura intensiva, ma per la prima volta è stato trovato in luoghi dove non si coltiva nulla.

Dall’azienda è arrivata immediatamente la risposta, confermando quello che anche i ricercatori hanno sottolineato. Il portavoce di Evian, Philippe Aeschlimann, ha sottolineare che le concentrazioni di pesticidi misurate dai ricercatori di Eawag sono al di sotto del normale limite di rilevazione e non destano preoccupazione per il consumo.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa ricerca? Cosa ne pensate?

