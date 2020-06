Sono stati trovati in diverse marche di pesto dei pesticidi e delle altre sostanze nocive per la salute del consumatore. Ecco le marche coinvolte.

Una nuova analisi su uno degli alimenti più consumati in Italia, ma anche il tutto il mondo, il pesto. Una rivista tedesca, l’Okotest, ha pubblicato i risultati di un’indagine che ha visto coinvolti molti marchi che producono il pesto e lo vendono nei vari supermercati ed ipermercati. I risultati non sono ottimi, molti barattolini, al loro interno contengono, oltre agli ingredienti indicati in etichetta, anche oli minerali e mix di pesticidi.

Sono stati analizzati 20 confezioni di pesto, alcune vendute anche nei nostri supermercati italiani, per capire se al loro interno potevano esserci delle sostanze nocive per la salute del consumatore.

I marchi analizzati comprendono anche prodotti biologici e sono:

Pesto Verde – Alnatura (biologico)

(biologico) Pesto al Basilico con Pecorino – La Selva (biologico)

(biologico) Pesto Genovese Bio Ppura (biologico)

(biologico) Pesto ligure – Rapunzel (biologico)

(biologico) Pesto alla genovese Barilla

Pesto verde Bertolli

Pesto alla genovese Buitoni

Pesto alla genovese Casa Ro m antica

Ro antica Pesto alla genovese Cucina (Aldi)

(Aldi) Pesto alla genovese De Cecco

Pesto alla genovese Gut & Günstig

& Pesto alla genovese Italiamo (Lidl)

(Lidl) Pesto Verde Ja !

! Pesto alla genovese – K-Classic

Pesto verde – Miràcoli

Pesto alla genovese – Mondo italiano

Pesto Verde – Oro d’Italia

Pesto alla genovese Saclà

Pesto San Fabio

Pesto alla genovese – Villa Gusto

Purtroppo i risultati non sono stati ottimi, anzi. Su 20 confezioni nessuna è stata promossa a pieni voti; il 60% ottiene un punteggio di “scarso” o “insufficiente” e solo 2 riescono appena a raggiungere un “soddisfacente”.

Le sostanze nocive che sono state trovate sono diverse:

oli minerali,

miscela di pesticidi

entrambe le sostanze insieme.

In 8 prodotti sono stati riscontrati alti livelli di idrocarburi saturi (MOSH) e idrocarburi aromatici (MOAH). I primi si accumulano nel tessuto adiposo umano e negli organi mentre i secondi possono essere anche la causa di cancro.

L’olio minerale arriva sia dagli impianti di produzione, anche se dovrebbero usare oli per uso “alimentare” e sia dagli ingredienti usati nella produzione del pesto. Se la materia prima è di scarsa qualità o contaminata va ad influenzare il prodotto finale. Tutto quello che si mette all’inizio del processo produttivo, lo si ritrova alla fine del processo.

Nei prodotti alimentari oltre agli oli minerali sono stati trovati anche pesticidi. Sole le marche biologiche e la Buitoni non hanno pesticidi al loro interno, mentre gli altri, purtroppo, si. Bisogna precisare che però i livelli di pesticidi sono tutti entro i limiti stabiliti dalla legge.

Di seguito i marchi italiani del dettaglio;

Pesto alla genovese Barilla (contiene tracce di 10 pesticidi, inclusa come già detto la deltametrina, e oli minerali)

(contiene tracce di 10 pesticidi, inclusa come già detto la deltametrina, e oli minerali) Pesto verde Bertolli (contiene tracce di 5 pesticidi e oli minerali, compresi i Moah)

Pesto alla genovese De Cecco (contiene tracce di 7 pesticidi e oli minerali, compresi i Moha)

(contiene tracce di 7 pesticidi e oli minerali, compresi i Moha) Pesto alla genovese Italiamo (Lidl) (contiene 6 pesticidi e oli minerali, compresi i Moah)

(Lidl) (contiene 6 pesticidi e oli minerali, compresi i Moah) Pesto alla genovese Saclà (contiene 4 pesticidi in tracce e oli minerali, inclusi i Moah).

Tra i “migliori” due c’è il pesto Buitoni che non presenta tracce di pesticidi ma solo di oli minerali, l’altro che ottiene il punteggio di “soddisfacente” è il pesto genovese biologico Ppura.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa ricerca? Cosa ne pensate? Consumate i pesti già pronti?

