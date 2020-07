Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti annunciano la nascita della figlia | FOTO

Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti annunciano la nascita della loro seconda figlia. Suoi social delle tenere dediche tutte per lei.

Chi segue una delle soap opera italiana più famosa e più longeva, “Un posto al sole“, sa che due dei principali attori, Samanta Piccinetti (Arianna) e Michelangelo Tommaso (Filippo), sono sposati, hanno già una figlia ed erano in attesa della loro secondogenita. Poche ore fa la notizia della nascita con due tenere e bellissime dediche che mamma e papà hanno fatto alla nuova arrivata, Viola Belle.

Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti: le tenere dediche alla loro seconda figlia

Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso sono diventati di nuovo genitori di una bambina. La Piccinetti aveva annunciato di essere incinta un po di tempo fa ed a maggio avevano svelato il sesso del nascituro, una femminuccia. La secondogenita della coppia è finalmente nata ed i due hanno pubblicato sui social, Instagram, la stessa foto con due tenere dediche. Il primo a dare notizia è stato il papà con un tenero scatto della piccola. Viola Belle è nata 4 giorni fa, ma hanno voluto godersi dei momenti tutti per loro. Tommaso ha condiviso tutta la sua felicità con i suoi fan secondo bebè e a maggio avevano scoperto che si sarebbe trattato di una femminuccia.

A distanza di quattro giorni dalla nascita è l’attore il primo a condividere un tenero scatto della piccola Viola Belle, seguito dalla neo mamma che ha condiviso tutta la sua felicità con i fan: “Con immensa gioia e felicità vi presentiamo la nostra piccola Viola Belle. Ha già 4 giorni, ma ce la siamo tenuta tutta per noi. Un abbraccio grande da parte nostra a tutti voi che ci avete tanto chiesto! Inutile dire che siamo già innamorati pazzi di lei“.

Anche Samanta non è da meno del papà: “Eh si …già innamorati pazzi di te piccola Viola Belle…Banale dirlo, ma quando si aspetta il secondo figlio, ci si chiede come si potrà amare allo stesso modo del primo questo esserino nuovo. E invece, senza che tu riesca a realizzare, ti travolge, ti sconvolge, ti allarga il cuore e lo riempie di nuovo. Benvenuta amore mio, benvenuta in questa avventura pazzesca! Michelangelo, Sole Caterina, Viola Belle, siete tutta la mia vita!“.

I due attori si sono sposato a luglio 2017, la loro primogenita che si chiama Sole Caterina ha oggi 4 anni.

Voi unimamme seguite la soap opera? Noi gli facciamo tantissimi auguri!

