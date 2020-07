Bambino di 6 anni salva la sorellina da un cane: la sua storia di eroe | FOTO

Un bambino di 6 anni è diventato un eroe quando salva la sua sorellina da un cane. La sua storia commuove il web, tanti messaggi per lui.

Questa è una storia di amore e di coraggio che vede come protagonista un bambino di soli 6 anni che ha compiuto un gesto eroico, che poteva costargli caro, senza pensarci due volte. La storia è stata raccontata dalla zia del piccolo ed ha fatto il giro del mondo. Tanti i messaggi d’affetto e di ammirazione anche da personaggi famosi.

A 6 anni bambino salva la sorellina: la sua storia commuove il web

Bridger ha sei anni e vive nella città di Cheyenne, nello stato del Wyoming, in America. Qualche giorno fa è riuscito a salvare la sua sorellina dall’attacco di un cane. L’eroico gesto è stato raccontato su Instagram della zia dei bambini, Nikki Walker: “Mio nipote è un eroe che ha salvato la sua sorellina dall’attacco di un cane. Ha attirato l’animale su se stesso in modo che il cane non potesse prendere sua sorella“.

Dopo essere stato morso più volte sul viso e sulla testa, ha afferrato la mano di sua sorella ed è corso via con lei per portarla al sicuro. Ha riportato profonde ferite al volto ma fortunatamente non ha riportato nessuna conseguenza permanente, continua la zia: “Dopo essere stato morso più volte sul viso e sulla testa, ha afferrato la mano di sua sorella ed è corso via con lei per portarla al sicuro. Dopo aver ricevuto 90 punti di sutura da un abile chirurgo, è finalmente tornato a casa. Adoriamo il nostro ragazzo coraggioso”.

Nikki ha rivelato che quando a Bridger è stato chiesto il perchè sia intervenuto, ha detto: “Se qualcuno doveva morire, ho pensato che quello avrei dovuto essere io“. La sua risposta non può non commuovere e pensare all’altruismo ed all’amore che questo bambino prova nei confronti della sua sorellina.

Dopo la condivisione della storia su i social in tanti hanno scritto messaggi d’affetto e di stima per il piccolo che a causa dei punti non può ancora sorridere normalmente, ma è divertito mentre leggevo alcuni dei commenti sul suo gesto eroico.

A mandargli un video anche l’attore che interpreta uno dei suoi super eroi preferiti, Chris Evans o “Capitan America”. Nel video l’attore elogia Bridger dicendo: “Ho letto la tua storia, ho visto quello che hai fatto. Sono sicuro che l’hai sentito un sacco di volte negli ultimi due giorni. Ma lascia che sia il primo a dirti: “Amico, sei un eroe”. Quello che hai fatto è stato così coraggioso e così altruista, tua sorella è così fortunata ad averti come fratello maggiore. I tuoi genitori devono essere così orgogliosi di te”.

Poi continua con la promessa di un bel regalo: “Cercherò il tuo indirizzo e ti manderò uno scudo ufficiale di Capitan America perché te lo meriti. Continua a essere l’uomo che sei, abbiamo bisogno di persone come te. Resisti, so che la guarigione potrebbe essere difficile. Ma, in base a quello che ho visto, non c’è molto che possa rallentarti”.

Poche ore fa anche un altro attore, Chris Hemsworth , che ha interpretato il ruolo del dio del tuono Thor nei film del Marvel Cinematic Universe, ha voluto mandare un bellissimo messaggio al piccolo.

La zia ha detto che il cane era di una famiglia che conoscevano, ma non hanno nessun risentimento ne verso l’animale e ne verso i suoi padroni: “Vorrei anche sottolineare che i padroni del cane sono persone stupende che si sono subito messe a disposizione di Bridger e della sua famiglia. Non abbiamo alcun risentimento nei loro confronti, anzi, c’è solo stato un aumento di affetto fra le nostre famiglie in seguito a questo incidente“.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa bellissima storia? Cosa ne pensate del gesto del piccolo Bridger?

