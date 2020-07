Bambino di 6 anni rischia la vita in mare: salvato da un cane | FOTO

Sulla pagina Facebook dell’associazione di volontariato della Protezione Civile, ““, è stato reso noto un salvataggio di unda parte di una cane dell’Unità Cinofila addestrato proprio per aiutare adulti e bambini che si trovano a mare. Il piccolo che non sapeva nuotare era sul suo canotto, ma a causa del forte vento il canotto è stato allontanato dalle onde dalla riva per poi capovolgersi: “Il bambino non sapendo nuotareed è stato immediatamente soccorso dall’Unita Cinofila SICS assegnata a quel tratto di spiaggia in accordo con la Direzione del vicino campeggio“. A soccorrere il piccolo è stato un labrador di nome “” che si è tuffato insieme ai suoi istruttori per portare a riva il piccolo. Per fortuna il bambino sta bene, solo un grande spavento, ma ha trovato un nuovo amico: “M.C. e Panna sono immediatamente diventati grandi amici e compagni di un’avventura fortunatamente a lieto fine“.