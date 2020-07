Scuola dell’infanzia: i risultati del rapporto Invalsi | FOTO

Gli alunni delle scuole materne hanno una bassa autostima: i risultati del rapporto invalsi, il primo in una materna.

Nella mattinata del 15 luglio, l’INVALSI ha presentato i risultati della sperimentazione del Rapporto di autovalutazione per la scuola dell’infanzia,”Rav Infanzia“.

La sperimentazione ha coinvolto 1.828 istituzioni scolastiche:

464 mediante campionamento statistico

1.364 autocandidate

Hanno partecipato le scuole dell’infanzia delle tre principali tipologie:

1.155 statali (pari al 63,2% del totale)

80 comunali (4,4%)

593 paritarie (32,4%)

I risultati del rapporto di autovalutazione per l’infanzia

Il rapporto di autovalutazione pone al centro tre ingredienti fondamentali:

sviluppo integrale della persona

benessere

apprendimento

In Italia abbiamo la percentuale tra gli iscritti più alta:

il 94% dei bambini tra i 3 e i 6 anni è iscritto alla materna

il 14 % vive in famiglie con problemi sociali ed economici.

Le comunità scolastiche nell’Infanzia sono contenute, con una media di 12 bambini per insegnante. Il dato varia di poco da regione a regione:

Lazio e Sicilia hanno una media di 14 bambini per insegnante

Basilicata, Calabria e Friuli Venezia Giulia dieci

Secondo questo studio che ha coinvolto 1.828 istituzioni statali, comunali e paritarie:

il 51,9% delle scuole dell’infanzia non possiede palestre nella propria struttura

nella propria struttura il 21,7 % non dispone di grandi sale

di Il 65,7 % ha almeno un laboratorio

nell’83,4 % delle scuole è quindi presente la mensa

oltre la metà possiede una cucina all’interno della struttura scolastica

della struttura scolastica solo il 15 % di questi istituti possiede un teatro

oltre il 70% ha spazi polifunzionali esterni

Riguardo gli alunni e la loro relazione con se stessi, con la scuola e con le insegnanti:

77,8% dei bambini hanno relazioni molto positive con i docenti

77,1 % si sentono molto sicuri

52% dei docenti ritiene che i propri alunni non abbia intorno buone condizioni di apprendimento.

di apprendimento. bassa l’autostima nei bambini : solo il 28,7 % si dichiarano tali, il parere è sempre mediato dai docenti

: solo il 28,7 % si dichiarano tali, il parere è sempre mediato dai docenti soltanto il 26 % dei bambini, sempre secondo gli insegnanti, abbia acquisito la lateralizzazione e sappia così distinguere la mano destra dalla sinistra, essenziale per imparare a leggere, scrivere e contare.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, la presenza media a scuola è di 65 bambini:

La Lombardia presenta il valore più alto: 82

La Valle d’Aosta conta in media 33 scolari

Dei 65 bambini 11 di media hanno cittadinanza non italiana:

19 in Emilia Romagna

Nel “rapporto” si legge che i primi 8 anni di apprendimento sono i più importanti per un essere umano. Secondo Anna Maria Ajello non ci saranno prove invalsi per l’infanzia.

nel comparto l’ età dei docenti è alta, il 40% ha 55 anni o più

è alta, il 40% ha 55 anni o più l’80 % dei docenti, ancora, possiede un diploma di scuola secondaria

di scuola secondaria 72 % ha una stabilità di servizio nella scuola in cui insegna da almeno cinque anni

nella scuola in cui insegna da almeno cinque anni Due terzi degli intervistati si autocolloca in posizione elevata nell’autovalutazione

nell’autovalutazione ma solo 1 docente su 5 dichiara di utilizzare “strumenti formalizzati” per aiutare i propri alunni nell’apprendimento.

Come si può leggere sul rapporto, le finalita di questa indagine sono:

“La finalità principale dell’autovalutazione è quella di promuovere una

riflessione da parte del personale scolastico e delle altre componenti

della comunità scolastica”

“Tale riflessione, basata su dati ed evidenze, consente di individuare

le priorità di miglioramento di ogni scuola”

“La guida all’autovalutazione RAV Infanzia cartacea è lo strumento

che riscontra una soddisfazione media più elevata e una

convergenza tra scuole di tipo diverso, confermando l’utilità

soprattutto formativa della sua funzione rispetto al processo di

autovalutazione.”

E voi care unimamme cosa ne pensate dei risultati di questo rapporto?

