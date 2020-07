In aereo coi bambini: precauzioni per viaggiare sereni

Viaggiare in aereo con dei bambini piccoli può essere molto faticoso, ecco alcune precauzioni per viaggiare più sereni.

Viaggiare in aereo con dei bambini piccoli può essere molto faticoso, non solo per le tante cose da portare in più ma perchè hanno bisogno di essere intrattenuti, soprattutto se il viaggio è molto lungo. Nonostante tutto, prendendo alcune precauzioni, il viaggio può diventare un’esperienza piacevole.

L’organizzazione del viaggio è fondamentale: dal check-in online ai documenti da portare. Cosi’ come la preparazione del bagaglio perfetto da imbarcare sull’aereo, essenziale e funzionale perlopiù ma con giochi e libri per i nostri cuccioli.

LEGGI ANCHE —> VIAGGIARE IN AEREO CON I BAMBINI: IL PRIMO STUDIO SUI RISCHI

Viaggiare in aereo con i bambini

Prima di tutto bisogna trasmettere ai propri figli calma ed entusiasmo, questo li aiuterà ad affrontare il viaggio al meglio. Se è la prima volta che viaggiano, meglio scegliere un volo breve ed incuriosirli anticipando qualche informazione.

I sedili degli aerei non sono comodi come quelli delle macchine purtroppo, quindi per farli stare seduti senza troppi problemi bisogna adottare qualche strategia, come ad esempio farli guardare fuori dal finestrino, basta poco per attivare la fantasia di un bambino. Sarai tu a dirgli quando allacciare la cintura e a spiegargli in modo divertente come farlo. Dai 2 anni anche i bambini hanno diritto ad un posto assegnato, se il bambino è pauroso forse meglio farlo sedere lontano dal finestrino, se è tranquillo invece vicino al finestrino andrà benissimo. Altra cosa importante vesti tuo figlio a cipolla perchè la temperatura in aereo di solito si abbassa e questo può creare dei disagi.

Le neomamme con un neonato possono chiedere alla compagnia aerea, al momento della prenotazione, una culla per il viaggio: questa verrà attaccata alla parete della prima fila. La culla non regge più di 12 kg e non è comodissima inoltre è a pagamento ma se non vogliono tenere il figlio in braccio tutto il viaggio è una valida alternativa. Per il neonato portare un pò di acqua o latte, potrebbe servire per le fasi di decollo e atterraggio: il bimbo potrebbe avere dei disturbi. Solo in caso di neonati al di sotto dei sette giorni è necessario presentare un certificato medico che attesti l’idoneità a viaggiare.

LEGGI ANCHE —> IN VIAGGIO CON I BAMBINI: CONSIGLI PER UNA VACANZA SERENA

Ecco infine 10 consigli per volare tranquilli con dei bimbi piccoli:

Scegli un volo che abbia orari comodi per un bambino piccolo, come ad esempio all’ora del riposino pomeridiano. Prepara tuo figlio a vivere questa esperienza, creandogli delle Prepara tuo figlio a questa fantastica esperienza. Spiegagli che prenderete l’aereo, mostraglielo quando passa alto nel cielo e fagli assaporare la gioia del volo prima di salire effettivamente a bordo di un aereo. Porta dei giochi non ingombranti, ma con i quali si può comunque distrarre, e anche uno o due libri da leggere. Porta sempre qualcosa da mangiare visto che il cibo dell’aereo potrebbe non piacere ad un bimbo piccolo Se in volo proiettano un cartone sei molto fortunata. Se il bimbo è esausto prima che la situazione divenga insostenibile portalo a passeggiare su e giù per l’aereo. Guardate insieme fuori dal finestrino e raccontagli che cosa vedi, come già detto la fantasia di un bambino non ha limiti. Portare qualche dolcetto può rendere questa esperienza positiva, inoltre le caramelle aiutare a stappare le orecchie che con lo sbalzo di pressione spesso si tappano e possono fare male. Preparati una bella storia da raccontargli, poi mettilo in braccio e raccontagliela, potrebbe farlo rilassare e se lo desideri, anche addormentare. Fai delle scuse preventive ai tuoi vicini di volo, li renderà più inclini ad essere pazienti.

LEGGI ANCHE —> BAMBINI IN AUTO: LE REGOLE DA OSSERVARE PER LA SICUREZZA

E voi care unimamme cosa ne pensate dei consigli di viaggio di cui parla italyfamilyhotel?

Personalmente ho vissuto sempre delle esperienze positive con i miei figli in volo ma una volta durante un volo una coppia con un bambino ha litigato con un’altro passegero e non è finita bene, sono dovuti scendere dall’aereo.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.