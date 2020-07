E’ stato disposto il richiamo di un noto integratore alimentare molto usato. La segnalazione è stata fatta dalla stessa azienda. Ecco di cosa si tratta.

Quando inizia il caldo ci si sente, a volte, stanchi quando si svolgono le normali attività quotidiane. Per ricaricare le forze e per sentirsi meglio in molti ricorrono agli integratori alimentari, che vi ricordiamo di usare con cautela e chiedere sempre al medico o al farmacista di fiducia quello più adatto. Durante la gravidanza molte donne usano degli integratori alimentari, ma anche in questo caso è sempre meglio seguire i consigli del ginecologo per scegliere l’integratore più adatto.

Uno degli integratori più famosi ed usati è stato richiamato dall’azienda che lo produce in via precauzionale per la presenza di una sostanza con livelli più alti di quelli dichiarati in etichetta. Ecco di cosa si tratta.

Richiamo integratore alimentare: la marca ed il lotto da controllare

L’azienda farmaceutica Bayer Spa ha comunicato che sta procedendo al ritiro volontario dal commercio di alcuni lotti dell’integratore multivitaminico Supradyn. Il provvedimento è stato reso necessario perchè le compresse contengono un quantitativo di iodio superiore a quello richiesto in etichetta. Sono due i lotti da controllare del prodotto SUPRADYN RICARICA 50+ 15CPR EF, entrebi i lotti hanno lo spesso codice a barra: 935662561:

lotto n. N1U489 : contenuto di 231 mcg di iodio invece di 75 mcg come dichiarato in etichetta;

: contenuto di 231 mcg di iodio invece di 75 mcg come dichiarato in etichetta; lotto n. N1U493: contenuto di 227 mcg di iodio invece di 75 mcg come dichiarato in etichetta.

L’azienda, nota per la produzione di tantissimi medicinali oltre agli integratori, ha disposto il blocco immediato al blocco dei lotti giacenti presso le farmacie, mentre eventuali giacenze di magazzino dovranno essere accantonate e predisposte per il ritiro. Chi ha già in casa il prodotto deve evitare di consumarlo e riportarlo al punto vendita per un rimborso o per il cambio di lotto.

Come riportato sul sito della Supradyn, l’integratore in questione si consiglia per il “benessere e la vitalità degli over 50 grazie ai suoi componenti che giocano un ruolo chiave nel metabolismo energetico e nella produzione di energia”. Ricco di Vitamina C, di rame e di estratti di foglie di olivo donano protezione antiossidante.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Se conoscete chi ne fa uso, fategli leggere l’articolo per vedere se ha in casa questi due lotti.