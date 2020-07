Richiamo seggiolone per bambini | Marca | FOTO

Il Rapex ha diffuso una nota per il richiamo di un seggiolone per bambini. il rischio è molto alto, meglio non usare o acquistare il prodotto.

Il Sistema di allerta rapido della Commissione Europea, Rapex, ha lanciato l’allarme per il richiamo immediato di un prodotto destinato ai bambini, anche molto piccoli. Il prodotto può essere pericoloso per chi lo usa in quanto può causare lesioni e rischiare anche il soffocamento. Dei rischi assolutamente non da sottovalutare che hanno fatto si che le autorità europee abbiano deciso di togliere, nell’immediato, il prodotto dal mercato. La segnalazione arriva dalla Svezia anche se il seggiolone è stato prodotto in Cina.

Richiamo seggiolone: la marca da controllare

Il prodotto che il Rapex ha richiamato è un seggiolone di quelli che si usano soprattutto per dare da mangiare ai bambini piccoli. L’allerta riguarda il seggiolone Hauck Mac Baby Deluxe, in quanto non conforme alla norma europea di riferimento EN 14988.

Come spiega il rapex nella nota diffusa, il rischio è grave: “Il prodotto manca di protezione e il vassoio integrato è fisso e lascia uno spazio insufficiente al sedile della seggiolone. Di conseguenza, un bambino potrebbe scivolare attraverso la fessura e cadere rischiando lesioni, oppure il petto, la testa o il collo potrebbero rimanere intrappolati causando soffocamento o strangolamento“.

Come per tutti i tipi di richiamo il consiglio è quello di non usare il seggiolone se lo si ha già acquistato si può contattare l’azienda produttrice e se lo si usa meglio non lasciare mai solo il bambino. Il seggiolone si vende anche su tantissimi siti online dedicati alla puericoltura, meglio non acquistarlo vista l’importante dell’allerta.

