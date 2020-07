Richiamo giocattoli rischiosi per la salute | Marca e Lotti | FOTO

E’ stato pubblicato il richiamo di giocattoli che possono causare gravi rischi per la salute a chi li utilizza. Bisogna sempre prestare molta attenzione.

Oltre ai richiami per gli alimenti, è molto importante controllare quelli dei giocattoli destinati ai nostri bambini. Anche i giocattoli, che all’apparenza sembrano innocui, possono essere un pericolo per la salute dei piccoli, ma anche degli adulti. Ci sono dei prodotti, oltre ai giocattoli, come i veicoli a motore e gli apparecchi ed i dispositivi tecnologi ad essere l’oggetto di diverse notifiche da parte dell’Unione Europea. Il rapporto Rapex che la Commissione ha diffuso in questi giorni mostra che ci sono state 2243 segnalazioni di prodotti potenzialmente pericolosi.

Richiamo giocattoli: tantissime le segnalazioni ogni anno

I richiami degli giocattoli sono necessari, i rischi che gli esperti hanno riscontrato dal 2019 sono diversi. Alcuni hanno creato lesioni (27 %), ad esempio fratture o commozioni, in altri i componenti chimici dei prodotti sono stati il secondo motivo di preoccupazione più segnalato (23 %), seguito dai rischi di soffocamento per i bambini (13 %).

Sul sito del Ministero per la Salute sono stati pubblicati i richiami di due giocattoli Si tratta di Bolle di sapone ed un set di palline per racchettoni. I prodotti sono richiamati per la presenza di sostanze tossiche al loro interno.

Le bolle di sapone “Le bolle di Mood” sono state richiama perché presentano un rischio microbiologico (è stato riscontrato un elevato contenuto di flora mesofila aerobia in tutte le parti testate e per elevato contenuto di enterobatteriacee):

Denominazione Prodotto: LE BOLLE DI MOOD

LE BOLLE DI MOOD Marca: MOOD S.R.L.

MOOD S.R.L. Descrizione del prodotto : PALLINE GIOCO E SPARABOLLE

del : PALLINE GIOCO E SPARABOLLE Paese d’origine: CINA

CINA Tipo/numero di modello/codice a barre/codice della partita: COD. SM271 (BUBBLE TOY SEA) Codice a barre 8054187702716 COD.SM272 (BUBBLE TOY TOOL) Codice a barre 8054187702723 COD.SM273 (BUBBLE TOY TOOL) Codice a barre 8054187702730 COD.SM274 (BUBBLE TOY NUMBER) Codice a barre 8054187702747 COD.SM275 (BUBBLE TOY ANIMAL) Codice a barre 8054187702754 COD. SM276 (BUBBLE TOY TOOL) Codice a barre 8054187702761 COD.SM277 (BUBBLE TOY SEA) Codice a barre 8054187702778 COD.SM278 (BUBBLE TOY NUMBER) Codice a barre 8054187702785 COD. SM282 (BUBBLE TOY) Codice a barre 8054187702822

di modello/codice a barre/codice della partita:

L’altro prodotto è il Set 3 palle per racchettoni “Tu Giochi” perché è risultata la presenza di ftalati (DEHP: valore pari a 23% valore soglia 0,1%):

Denominazione Prodotto: SET 3 PALLE PER RACCHETTONI ASS

SET 3 PALLE PER RACCHETTONI ASS Marca: “TU GIOCHI”

“TU GIOCHI” Paese d’origine: CINA

CINA Nome e indirizzo e dati di contatto dei distributori o dei loro rappresentanti dettagliante ditta individuale: CHEN Aidong insegna “ZALY” in Imperia – Via Nazionale 371,

o dei loro rappresentanti dettagliante ditta individuale: CHEN Aidong insegna “ZALY” in Imperia – Via Nazionale 371, Tipo/numero di modello/codice a barre/codice della partita: Cod. art. 751913 – LOTTO 68/E

Voi unimamme eravate a conoscenza di questi richiami? Fate attenzione quando scegliete i giochi per i vostri figli?

