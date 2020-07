Quanto è importante per i bambini leggere? Moltissimo. E con l’aiuto delle fiabe è possibile sviluppare e stimolare la loro fantasia.

La lettura è in generale una pratica a cui ogni bambino dovrebbe avvicinarsi in tenera età. Leggere fa bene alla mente e al cuore. Non solo permette di conoscere nuove cose e viaggiare stando seduti, ma consente di sviluppare la fantasia dei bambini e fargli vincere le loro paure.

In un momento in cui la lettura è sempre più disuale, è importate che i bambini si approccino a questa sia attraverso un libro di carta sia con un kindle.

Tuttavia per far sì che inizino ad innamorarsene, bisogna che siano i genitori, inizialmente, a leggergli qualcosa.

Ad esempio un momento molto carino da trascorrere con i propri figli sarebbe quello di leggere loro, quando ancora sono piccoli, una bella fiaba o prima di andare a dormire o in un momento di relax della giornata.

Tra le fiabe più conosciute nel panorama italiano ci sono:

Cappuccetto Rosso

Il brutto anatroccolo

I tre porcellini

Il gracchio e i colombi

I fiocchi di neve di Cenòa

Il sacrificio premiato

Pollicina

Hansel e Gretel

Ricciolo d’oro

Il soldatino di piombo

Bambini e lettura: le fiabe stimolano la fantasia e vincono le paure

Secondo la psicopedagogista, Evi Crotti: “Non esiste un’età giusta per leggere una fiaba: molto dipende dalla maturità e dalla sensibilità del bambino”.

In ogni caso si potrebbe attuare un percorso a step per fare in modo che i bambini si avvicinino alla lettura e continuino, una volta cresciuti, a leggere:

“Nel primo anno di vita ci si potrebbe limitare alle ninna nanne e alle canzoncine. Fino ai due anni invece si potrebbe passare a filastrocche e brevi storielle, anche frutto della creatività e della fantasia del genitore. Per poi passare alle fiabe classiche attorno ai tre/quattro anni, quando il bambino può capirne il significato e trarne insegnamento. Non è necessario esplicitare la morale: essa viene trasmessa attraverso il racconto, ma ci vorrà tempo prima che il bambino ne assimili l’insegnamento. Ad esempio di Cenerentola, Biancaneve o La bella addormentata le bambine apprezzeranno l’atmosfera fantastica, l’idea della regalità, ma il concetto di amore verrà recepito non prima dei 5-6 anni”

Tuttavia ogni fiaba ha la capacità di stimolare e sviluppare la fantasia di ogni bambino. Infatti quell’atmosfera magica e surreale contribuisce a creare immagini che fino ad adesso non avevano mai visto.

Allo stesso tempo, però, ci sono delle storie più cruente e spaventose, come quella di Barbablu, che possono spaventare il bambino. Secondo la pedagogista bisogna assecondare le paure dei piccini anche quando le richieste sembrano un pò strambe:

“Spesso i bambini avvertono il desiderio di storie spaventose per esorcizzare le proprie paure. Bisogna però evitare di creare nel bambino timori che sono solo proiezioni dell’adulto, come versi minacciosi associati a personaggi antagonisti, che possono far nascere ansie infondate. Le voci possono essere, anzi, devono essere molto divertenti. Non bisogna negare l’esistenza dei pericoli, ma razionalizzarla: il male infatti nelle fiabe viene sconfitto. Hansel e Gretel incontrano una donna cattiva che li ingolosisce con dolciumi e promesse, così come il lupo attira Cappuccetto rosso con la sua finta gentilezza, ma alla fine tutti tornano a casa dai propri genitori. La strega, l’orco o il lupo, se presentati in modo divertente possono essere utili a sdrammatizzare le paure. E così la vecchia fattucchiera ha il sorriso sdentato e l’andatura traballante, il lupo è ormai spelacchiato e l’orco pasticcione con la sua mole fa tremare il suolo e cadere oggetti”

