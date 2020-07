Pianto del neonato | Ecco l’infallibile metodo di Harvey Karp

Non sapete più cosa fare per il pianto del vostro neonato? Ecco il metodo di Harvey Karp, chiamato anche delle “cinque S”.

Harvey Karp è uno dei pediatri più famosi d’America, autore del libro Un bambino felice. Il nuovo modo per calmare il pianto dei vostri figli e aiutarli a dormire più a lungo. Noto per aver seguito tantissime mamme vip statunitensi, tra cantanti e attrici, una di queste è stata proprio Madonna.

Fare fronte al pianto di un bambino appena nato può mettere a dura prova le mamme e i papà di tutto il mondo. I bimbi appena nati usano il pianto proprio per comunicare qualcosa agli adulti che sia l’avere fame, il pannolino sporco o il non riuscire a dormire.

Certo interpretare questi segnali, quando non sono molto evidenti, è davvero difficile e soprattutto riuscire a calmare il bambino diventa un’impresa titanica.

Secondo Karp, il bambino anche dopo qualche mese dal parto deve abituarsi all’ambiente esterno. Prima il piccolo era abituato a trovarsi in un posto sicuro e protetto dalla mamma, adesso deve iniziare a fare conoscenza di ciò che lo circonda. Per aiutarlo in questo suo percorso il pediatra consiglia a tutti i neogenitori di ricreare un ambiente simile a quello uterino.

Insomma bisogna saper in qualche modo riprodurre quei suoni o rumori che il bambino era abituato a sentire dentro la pancia della mamma.

Pianto del neonato: l’infallibile metodo di Harvey Karp

Proprio per questo motivo ha inventato il metodo delle 5S, cioè:

. Swadding – fasciare il neonato

. Side/Stomach position – posizione sul fianco o sulla pancia

. Shushing – sussurrare il suono “ssshhh”

. Swinging (and jiggling) – cullarlo e dondolarlo

. Sucking – succhiare il ciuccio

Le cinque azioni devono essere usate contemporaneamente e se fatte in modo corretto hanno la capacità di calmare il bambino anche in caso di coliche, permettendogli di farlo dormire a lungo.

Ovviamente nel momento in cui il bambino cresce svilupperà da solo delle capacità che lo porteranno ad indipendizzarsi sempre di più e a non avere bisogno di questi sostegni esterni per calmarsi.

Inoltre è importante tenere in considerazione che la pancia in giù non è consigliata dai pediatri per il rischio di SIDS (morte improvvisa dei bambini sotto all’anno di vita che non ha alcuna spiegazione). Proprio per questo è importante che il piccolo si addormenti sotto la sorveglianza di un adulto, magari a contatto con la pancia della mamma e poi è possibile rigirarlo con dei cuscini per metterlo in una posizione laterale.

Su internet è possibile trovare diversi video che trattano l’argomento e soprattutto su Youtube ci sono tante mamme che raccontano di questa esperienza con il metodo Karp.

Se si vuole utilizzarlo è importante che ognuno di questi passaggi venga fatto contemporaneamente e con molta attenzione per salvaguardare il bambino.

Molte mamme, anche volti noti di Internet, sono ricorse a queste regole. Ad esempio Cliomakeup su una sua story di Instagram ha raccontato che durante la notte o nei momenti di sonno è solita avvolgere la piccola Joy all’interno di una coperta, in modo tale che la bambina si tranquilizzi e riesca a dormire più serenamente. Metodo che aveva già testato con Grace e con il quale aveva ottenuto dei meravigliosi risultati.

E voi Unimamme, conoscevate il metodo di Harvey Karp?

