Approvata la riforma del sistema educazione-istruzione 0-6 anni: poli per l’infanzia, nidi aperti anche di notte e nei festivi nei luoghi di lavoro. “L’obiettivo è rendere gratuiti i servizi educativi ..”

Purtroppo il lockdown ha acuito ed evidenziato le disparità economiche sociali di molte famiglie e la necessità di un sistema educativo più giusto, che annulli le disparità sociali. In questa ottica è stata maturata la nuova legge regionale del Lazio, per il sistema di educazione e istruzione da 0 a 6 anni. Sono passati 40 anni dall’ultima legge in materia, in Italia la regione Lazio è la prima ad attuare il Decreto (6572017) per l’innovazione e rivoluzione dei servizi educativi. la Regione Lazio è la prima in Italia ad attuare il Decreto Legislativo 65/2017 che innova e rivoluziona i servizi educativi 0-6 anni.

Questa nuova legge, che come prima firmataria ha la Presidente della IX Commissione consiliare Eleonora Mattia, vuole garantire un accesso paritario all’educazione a tutti i bambini senza distinzione di

genere

sesso

etnia

età

disabilità

orientamento religioso

Garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco e contrastando:

la dispersione scolastica la povertà educativa

La riforma del sistema educazione-istruzione 0-6 anni

Erano decenni che non si vedeva nel Lazio un tale investimento a livello educativo: 10,5 milioni per il 2020, 17 milioni per il 2021 e 21 milioni per il 2022, oltre ai trasferimenti statali. Uno dei principali obiettivi è rendere gratuiti per tutti i nidi, arrivando a raggiungere su tutto il territorio il target europeo del 33%. Come dice la Mattia e si legge su famigliacristiana.it “l’obiettivo è rendere gratuiti i servizi educativi per l’infanzia, anzitutto come risposta ad un diritto universale per tutte le bambine e i bambini; in secondo luogo quale leva per la piena partecipazione delle donne alla vita lavorativa e sociale, perché riteniamo inaccettabile ogni arretramento che pure sotto questo profilo l’emergenza covid ha esasperato”

Tra i cambiamenti

L’introduzione di poli educativi 0-6 anni: in ogni nido una quota numerica sarà riservata ai lattanti.

Fino ai sei anni i piccoli potranno frequentare lo stesso ambiente, senza dover cambiare amicizie

Novità anche sull’orario: le scuole aprono da un minimo di sei a un massimo di 12 ore, per andare incontro alle famiglie e alle loro necessità.

Attivazione di nidi e materne presso la propria azienda molto semplificata con agevolazioni finanziarie: i bambini potranno andare a scuola anche il sabato e la domenica, durante le vacanze e di notte, saranno sempre seguiti da educatori professionisti..

Gli educatori dovranno obbligatoriamente possedere un titolo di studio universitario in Scienze dell’educazione e della formazione.

Il personale ausiliario addetto ai pasti dovrà essere formato secondo la normativa HACCP

Il responsabile della cucina deve possedere la qualifica di cuoco se sarà lui a cucinare i pasti.

A partire dalla fascia 0-3 anni, ci saranno percorsi di avvicinamento: alla lettura alla lingua inglese alla musica n educazione alimentare sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente

Le famiglie potranno fare proposte sul progetto educativo, sul calendario didattico, sui materiali utilizzati, anche quelli ludici.

Ci sarà particolare attenzione all’ ecosostenibilità degli edifici visto i contributi straordinari che saranno dati ai Comuni per realizzare complessi edilizi di nuova concezione: rispondenti alle norme antisismiche accessibili agli studenti disabili.

Tra i servizi integrativi, sono stati regolamentati i nidi domestici, comprese le tagesmutter, che possono accogliere fino a un massimo di 5 bambini fra i tre e i trentasei mesi in abitazioni private o in altri contesti di tipo domiciliare.

Come spiega Alessandra Troncarelli, l’assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali “L’approvazione della legge, è frutto di un grande lavoro di concertazione tra parti sociali e rappresentanti di nidi, cooperative e organizzazioni sindacali. L’obiettivo che ci ha guidati in questo percorso è sempre stato di elevare il livello qualitativo dell’offerta educativa, rendendola più aderente alle esigenze odierne delle famiglie e delle donne favorendone la diffusione su tutto il territorio regionale, comprese le zone periferiche”

Care unimamme cosa ne pensate di questa riforma? Personalmente ne sono molto contenta, era ora che arrivasse una riforma di questo tipo, è un sostegno alle donne nel lavoro ed è un aiuto per le famiglie che stanno affrontando le difficoltà economiche.

