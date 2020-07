Le foto della gravidanza: un ricordo indelebile. Consigli utili

Le foto della gravidanza: dei consigli utili su quando e come farle per avere un ricordo indelebile

Nata come una moda, nell’ultimo decennio è diventata quasi una tradizione per tutte le donne incinte: le foto della gravidanza. Ecco dei piccoli consigli per avere un ricordo indelebile di questo momento magico

Le foto ricordo della gravidanza. Consigli utili

La prima a lanciare questa moda fu all’inizio degli anni ’90 la bellissima Demi Moore, che con il suo pancione si fece immortalare per Vanity Fair.

Oggi al “baby bump photoshoot” – come viene definito in gergo – partecipa spesso il compagno o tutta la famiglia.

Oggi moltissime coppie scelgono di immortalare questo momento così unico e speciale prima della nascita del loro piccolino. Si è creato un vero e proprio settore del marketing: app dedicate, abbigliamento da indossare e molti fotografi professionisti si sono specializzati in questo tipo di fotografie.

Che vi affidiate a dei professionisti o al fai da te, ecco alcuni consigli che potranno tornarvi utili.

Innanzitutto scegliete un luogo ideale , una ambientazione che magari abbia un significato per voi. Potete farlo all’interno, che di sicuro sarà più comodo per la donna, oppure all’esterno, per esempio al mare al tramonto. Se invece vi affidate a un professionista potrete farlo anche nel suo studio.

, una ambientazione che magari abbia un significato per voi. Potete farlo all’interno, che di sicuro sarà più comodo per la donna, oppure all’esterno, per esempio al mare al tramonto. Se invece vi affidate a un professionista potrete farlo anche nel suo studio. Scegliete quando farlo : se non avete particolari problemi durante la gravidanza, si consiglia di farlo tra la 28esima e la 32esima settimana, quando la pancia è evidente ma troppo g rande.

: se non avete particolari problemi durante la gravidanza, si consiglia di farlo tra la 28esima e la 32esima settimana, quando la pancia è evidente ma troppo g rande. Cosa immortalare ? Ovviamente il pancione ! E per enfatizzarlo si consigliano le foto di profilo o a 3/4, meglio se con la luce naturale.

? Ovviamente ! E per enfatizzarlo si consigliano le foto di profilo o a 3/4, meglio se con la luce naturale. Cosa indossare? Per l’abbigliamento il consiglio principale è la comodità . Si possono scegliere abiti propri oppure acquistarli appositamente, scegliere di essere più svestita o più coperta, l’importante è che l’abbigliamento faccia sentire la donna a suo agio e che si adatti all’ambientazione scelta. Meglio scegliere un intimo comodo e che abbracci il corpo senza stringere troppo.

il consiglio principale è la . Si possono scegliere abiti propri oppure acquistarli appositamente, scegliere di essere più svestita o più coperta, l’importante è che l’abbigliamento faccia sentire la donna a suo agio e che si adatti all’ambientazione scelta. Meglio scegliere un comodo e che abbracci il corpo senza stringere troppo. Se poi si fa il servizio fotografico in coppia o con il resto della famiglia, sarebbe carino scegliere una linea guida di abbigliamento per tutti e giocare con le pose, anche di animali domestici se ne avete in casa.

Le pose ? In coppia, con la famiglia o da sole in questo caso lasciatevi davvero trasportare dal momento. Ce ne sono alcune classiche e collaudate, che consigliano i professionisti, ma spazio alla fantasia e a ciò che vi fa sentire più belle e a vostro agio.

? In coppia, con la famiglia o da sole in questo caso lasciatevi davvero trasportare dal momento. Ce ne sono alcune classiche e collaudate, che consigliano i professionisti, ma spazio alla fantasia e a ciò che vi fa sentire più belle e a vostro agio. Come farlo? Sicuramente vivendolo come un momento divertente. Potrete scherzare con il pancione, decorarlo e sbizzarrirvi. Su internet ci sono delle gallerie di immagini molto divertenti che potranno ispirarvi.

Di sicuro riguardandole dopo la nascita del vostro bebè queste foto vi ispireranno tenerezza e amore e lasceranno un ricordo indelebile di questo momento.

E voi unimamme avete fatto il servizio fotografico della gravidanza?

