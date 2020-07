“Cugini gemelli”: due sorelle partoriscono insieme | FOTO

Due gemelle napoletane sono rimaste incinte nello stesso periodo e hanno avuto una piacevole sorpresa.

Unimamme, nella notte tra il 24 e il 25 luglio, il Policlinico Vanvitelli di Napoli è stato teatro di un evento davvero singolare.

Gemelle diventano mamme insieme: la storia

Stefania e Assunta Dal Mondo sono due gemelle campane che hanno condiviso la gravidanza. La prima era già mamma di una piccina, mentre per Assunta si trattava della prima volta. Stefania era alla 41° esima settimana, mentre la gemella era alla 40°esima.

Le due donne erano ricoverate al Policlinico Vanvitelli, nel centro di Napoli. Ad un certo punto la squadra del professor Nicola Colacurci si è accorta che per entrambe era giunto il momento di partorire.

Il travaglio delle sorelle è proseguito in grande sincronia. “I medici quasi non si capacitavano di quello che vedevano” ha sottolineato Assunta su Il Corriere. Assunta ricorda di essere entrata in sala parto mentre sua sorella ne usciva.

In realtà i loro figli sono nati a 4 ore e 21 minuti di distanza tra di loro. Il primo, Carmine, è venuto alla luce alle 23.30 del 24 luglio, mentre il secondo, Lorenzo, è nato alle 3.51 del 25. Le loro mamme lavorano nell’azienda di famiglia che produce serramenti e dove lavorano altri due gemelli della loro famiglia: Carmela e Raffaele.

Stefania è stata già dimessa, ma Carmine è ricoverato all’ospedale Monaldi per essere tenuto sotto controllo dal punto di vista cardiologico. Anche i medici sostengono che ricorderanno la singolare vicenda delle gemelle “perché la loro è proprio una bella storia”. Di recente nell’ospedale Versilia, in Toscana, in 12 ore sono nate 3 coppie di gemelli, un caso davvero rarissimo.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda? Vi ricordiamo anche un’altra storia molto singolare, quella di una mamma e di una figlia che hanno partorito insieme.

