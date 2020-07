3 coppie di gemelli in 12 ore: un evento rarissimo

Sono nate 3 coppie di gemelli in sole 12 ore. Le nascite sono state seguite con cura da tutto il personale ospedaliero. Un evento rarissimo.

Un evento molto raro è stato segnalato dall’Usl Toscana Nord. Nell’ospedale Versilia sono nati nell’arco di 12 ore tre coppie di gemelli. Già la nascita dei gemelli è un evento raro, ma tre coppie di gemelli in poche ore è un evento rarissimo. Il personale ospedaliero che ha dovuto affrontare i tre parti è rimasto sorpreso. Bimbi e mamme stanno tutti bene.

3 coppie di gemelli: l’evento super raro all’Ospedale Versilia

Sulla pagina Facebook dell’Azienda sanitaria la lieta notizia: “La neonatologia dell’ospedale “Versilia” si è trovata ad accogliere ben tre coppie di gemelli nell’arco di appena 12 ore, tra martedì #7luglio e mercoledì #8luglio“. Un evento rarissimo visto che l’incidenza dei parti gemellari è di circa l’1-2 % sul totale delle gravidanze.

La prima delle tre coppie venute alla luce è arrivata alle 16.40 di martedì 7 luglio. Si tratta di una coppia di maschietti, Enea e Leonardo. Nella mattina dell’8 luglio, alle ore 06.36, sono nate due femminucce, Safa e Marwa. Dopo poche ore, alle 8.50, ecco che arriva la coppietta, un maschietto ed una femminuccia, Adriano e Nicole.

Dall’Ospedale fanno sapere che sia le mamme e sia i bambini stanno bene per la gioia delle loro famiglie. Sono state ore concitate per il personale medico, ostetriche, ginecologi e neonatologi, che però ha seguito con la stessa attenzioni tutti i parti, ma molto felici delle nascite: “Il personale, di solito impegnato ad occuparsi di gravidanze singole, è stato ben lieto di trovarsi di fronte all’evento raro di accompagnare la nascita di tre coppie di gemelli in così poche ore“.