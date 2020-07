Sia la mamma che il neonato hanno un istinto primordiale che nei primi attimi di vita di quest’ultimo “the Magica Hour” li porta a stringere un legame profondo e unico

Il bambino nasce con delle sue abilità: come l’istinto che gli consente di arrivare al seno della madre e iniziare a succhiare il latte senza l’aiuto di nessuno. Anche le mamme hanno un istinto materno, non acquisito ne culturale, che viene fuori nel momento in cui diventano mamme. Proprio per questo, per non interferire nella relazione magica tra madre e figlio al momento della nascita, “the Magical Hour”, si tende a mettere spesso il nascituro sul grembo della madre, pelle a pelle e a lasciarli in pace, madre e figlio, almeno per un ora. Il loro primo incontro è importantissimo e mette le basi del loro futuro rapporto. Come dimostrano le teorie sull’attaccamento.

Istinto del neonato e “the Magical Hour”

E’ un momento magico, il bambino è attratto dalla voce della madre, la mamma lo tocca delicatamente emettendo suoni acuti e cullandolo. Il bambino con tutta la sua tenerezza da cucciolo, cerca lo sguardo della mamma si aggrappa al seno e succhia il capezzolo atteggiamenti che ispirano nella madre un senso di protezione e maternità.

Questo è il momento in cui ha origine il rapporto di richiesta del bambino da una parte e di risposta della madre, dall’altra. Ogni mamma e ogni bambino reagiscono e vivono questo momento a modo proprio, non ci sono regole, è l’istinto a dominare. Questa relazione che si crea ha un doppio beneficio, riduce l’ansia dei genitori e anche del bambino. Questi automatismi sono indirizzati dagli ormoni e garantiscono la sopravvivenza della specie.

Anche se la vista del bambino deve ancora svilupparsi, riesce a mette a fuoco la distanza strategica che c’è fra il seno e il volto della madre che può riconoscere già dopo mezz’ ora di vita.

Grazie al contatto pelle a pelle, entro un’ora dalla nascita, vengono rilasciati impulsi ormonali che incoraggiano il neonato a trovare il seno e a iniziare a succhiare dal capezzolo. I neonati che hanno trascorso più di 50 minuti in posizione pelle a pelle hanno sviluppato una maggiore probabilità di alimentarsi al seno spontaneamente. Il contatto pelle a pelle è uno strumento eccezionale per calmare il neonato e stimolare la produzione di latte.

Il contatto pelle a pelle

aumenta le probabilità di successo per l’allattamento al seno

tiene a temperatura costante il bambino

migliora i livelli di glicemia

riduce il pianto

favorisce il distacco della placenta

diminuisce la perdita di sangue perché incrementa i livelli dell’ossitocina nella mamma

A questo proposito di recente è stato pubblicato uno studio sul comportamento dei neonati appoggiati sull’addome della mamma durante la prima ora di vita, detta anche “Magical Hour”. Da questa indagine è emerso che il bambino non si attacca immediatamente al seno della madre, non tenta subito di poppare, ha bisogno di un po’ di tempo. Probabilmente, secondo lo studio, dipende dal fatto che alla nascita il sistema sensoriale dei bambini è depresso. In questa ora magica i piccoli attraversano 9 stati o fasi comportamentali che riattivano le funzioni vitali di base:

prima di tutto piange si rilassa si sveglia inizia muoversi si arrampica si riposa familiarizza col seno materno succhia finalmente si addormenta

È importante lasciare al bambino il tempo necessario per imparare ad autoregolarsi e non disturbarlo se vogliamo che da solo raggiunga il seno della mamma. Se viene lasciato indisturbato vivrà un’esperienza sensoriale importantissima.

È molto importante che i tempi di adattamento del bambino una volta nato vengano rispettati se il bambino sta bene e non ci sono complicazioni. Quindi bisogna lasciarlo almeno un ora dopo la nascita sull’ addome materno. Meglio ritardare le solite mansioni come:

l’essere aspirato

le misurazioni

il bagnetto

la vestizione

Bisognerebbe anche evitare di lavare il seno della mamma.

Care unimamme anche il vostro bambino vi è stato posato sull’addome? Avete potuto godere con il vostro neonato di questo “momento magico” di cui parla il sito uppa? Personalmente ho vissuto un momento davvero magico con il mio primogento, mi è stato posato appena nato sull’addome e dopo da solo ha raggiunto il mio seno e cercato il mio latte. Un momento che non scorderò mai.

