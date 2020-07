Kate e William in vacanza coi bambini: la scelta inusuale | FOTO

I duchi di Cambridge hanno portato i figli, i due principi George e Louis e la principessina Charlotte in vacanza.

Anche per i reali inglesi, quelle dell’estate 2020 sono vacanze di prossimità, come per tanti altri comuni mortali che preferiscono rimanere nel loro Paese.

Le vacanze dei Duchi di Cambridge: cosa fanno

Kate Middleton e William hanno deciso di portare i loro 3 figli in vacanza, prima che ricomincino le scuole e come località hanno scelto un luogo vicino a casa: le isole di Scilly, un arcipelago sulla costa della Cornovaglia, a sud est dell’Inghilterra.

Una fonte ha lasciato trapelare al Mirror: “hanno deciso una vacanza veloce prima che i bambini riprendano la scuola, sono propensi a sostenere la nostra industria turistica”.

Persone del luogo hanno già notato i duchi di Cambridge e i bambini, che dovrebbero essere molto beneducati, dal momento che con loro Kate e William usano un metodo speciale, che andavano in bici presso l’isola di Tresco. Un testimone ha raccontato: “William e Kate andavano in bicicletta, divertendosi. Sembravano molto felici godendosi il clima. Erano molto amichevoli, hanno detto anche ciao”.

Per William è un viaggio un po’ nostalgico dal momento che fece lo stesso viaggio quando era bambino insieme ai gentori e al fratellino Harry. Kate e William, in realtà, avevano pensato a qualche altra destinazione in Europa, ma alla fine hanno deciso di rimanere nel Regno Unito a causa della crisi da coronavirus. Durante il lockdown Kate ha ammesso di essere stata un po’” cattiva” coi figli. A ogni modo le misure per contenere la Covid – 19 nel Regno Unito prevedono che le persone che si spostano in un Paese europeo mantengano poi una quarantena di 2 settimane una volta rientrati e questo mal si sposa con i vari impegni dei reali.

Kate e William, infatti, di recente, hanno ripreso i loro impegni ufficiali. I Duchi dovrebbero tornare a casa venerdì prossimo.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questi ultimi aggiornamenti sulle attività dei duchi di Cambridge?

