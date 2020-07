Vietato lo zucchero: le nuove linee guida per l’alimentazione dei bambini fino ai 2 anni

Secondo le nuove linee guida per l’alimentazione del rapporto scientifico proveniente dagli Usa, lo zucchero è assolutamente vietato ai bambini prima dei due anni di vita

Le linee guida per la prima volta includono direttive sull’alimentazione di bambini e neonati dai sei mesi fino a due anni di vita

Dagli USA: ai bimbi vietato lo zucchero prima dei due anni

Negli Usa, come negli altri paesi occidentali, il problema dell’obesità infantile è sempre più drammatico.

Le nuove linee guida del Rapporto Scientifico del Comitato Consultivo americano sulla alimentazione hanno introdotto per la prima volta la fascia sei mesi-due anni, in quanto alcune ricerche hanno dimostrato che già in questa fase di crescita e durante lo svezzamento è importante curare l’alimentazione, per prevenire malattie come obesità e diabete.

Andiamo a vedere quali sono.

Allattamento al seno preferibile a quello artificiale. Già da anni ormai nel campo della Pediatria è stata dimostrata l’importanza dell’allattamento al seno per i neonati: riduce il rischio di obesità, di allergie, di asma e soprattutto a livello immunitario fornisce al bambino anticorpi che non sono presenti nel latte artificiale.

Niente zucchero prima dei due anni. Per zucchero si intendono tutti gli alimenti e le bevande che hanno zuccheri artificiali. Questi infatti favorirebbero un aumento di peso e porterebbero il bambino a sviluppare una preferenza per gli alimenti più dolci. Gli unici zuccheri consentiti sono dunque quelli contenuti nella frutta e nel latte.

Un’altra importante innovazione è il concetto di “alimentazione reattiva” – responsive feeding – ovvero quella che porta a riconoscere i segnali che il bambino dà di fame o di sazietà, per aiutarlo ad autoregolarsi anche negli anni successivi.

Un'altra importante innovazione è il concetto di "alimentazione reattiva" – responsive feeding – ovvero quella che porta a riconoscere i segnali che il bambino dà di fame o di sazietà, per aiutarlo ad autoregolarsi anche negli anni successivi. Insistere nel proporre frutta e verdura ai nostri bambini. Come è dimostrato, i bambini piccoli tendono a cambiare idea dopo i primi rifiuti, dunque è bene insistere senza mai forzarli troppo ma cercando di introdurre questi alimenti nella loro dieta

Via libera alle arachidi e alle uova anche nel primo anno di vita. Pare infatti che l'esposizione precoce a questi alimenti considerati altamente allergizzanti, ridurrebbe il rischio di allergie future.

L’attenzione a questa fascia di età così delicata e le nuove scoperte in campo medico-scientifico, si spera che possano arginare il problema dell’obesità e delle malattie legate ad essa nei nostri bambini.

E voi unimamme che alimenti avete dato ai vostri bambini?

