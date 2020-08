Bambino di 2 anni vagava di notte: salvato dai Carabinieri

Una bambino di due anni vagava di notte. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri che hanno risolto la situazione trovando anche i genitori.

Questa è una vicenda che poteva avere un tragico e terribile epilogo. Un bambino molto piccolo ha rischiato la vita ed è stato salvato dall’intervento dei Carabinieri che sono intervenuti dopo una segnalazione. Non è la prima volta che i militari aiutano dei bambini in difficoltà.

Tanta paura per il piccolo, adesso sono in corso delle indagini per chiarire bene la situazione. Nel frattempo i genitori sono stati denunciati.

Questa vicenda è riportata da Bresciaoggi ed ha dell’incredibile. Era giovedì sera intorno alle 22.30 quando arriva una chiamata ai Carabinieri di Carpenedolo un comune della provincia di Brescia in Lombardia. A chiamare è una ragazza che dal balcone di casa sua ha notato sulla strada un bambino che camminava da solo. Insospettita e preoccupata ha giustamente deciso di chiamare i Carabinieri.

I militari sono intervenuti subito ed hanno iniziato a perlustrare la zona. Con i fari della macchina hanno visto l’ombra di un bambino non più alto di 70 centimetri che senza paura camminava al buio. Con loro grande stupore non c’era nessun adulto con lui, così lo hanno fermato, tranquillizzato e fatto salire sulla volante con loro.

Il bambino che vagava di notte ha solo due anni di età e grazie al personale dell’ufficio Anagrafe comunale, i militari sono riusciti ad identificarlo risalendo di conseguenza anche ai genitori. Lo hanno così riportato a casa sua per poterlo riconsegnare ai genitori.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo avrebbe trovato aperta la porta di casa e sarebbe uscito da solo senza che i genitori si fossero accorti della fuga. Per fortuna il piccolo anche se ha camminato per più di un chilometro in una strada al buio e trafficata non si è fatto male.

I genitori sono stati denunciati a piede libero per omessa custodia e per abbandono di minore, in attesa di capire bene come sono andati i fatti.