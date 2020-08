Tradimento in gravidanza: un boccone amaro da mandare giù

Il tradimento in gravidanza è un boccone amaro da mandare giù che può avere cause diverse ed essere affrontato in modo diverso dalla coppia

L’incidenza del tradimento nelle coppie che aspettano un bambino è difficile da calcolare perché spesso non viene confessato.

Tradimento in gravidanza: un boccone davvero amaro

Per la donna essere tradita in gravidanza è doppiamente uno shock: si tratta di un momento delicato, che dovrebbe essere magico per la coppia e dovrebbe essere vissuto con tenerezza e amore. Inoltre si sente vulnerabile fisicamente e psicologicamente, anche per gli scompensi ormonali che vive. A volte non si riconosce più nel proprio corpo che cambia e non riesce ad affrontare serenamente la sessualità col proprio partner.

Che si venga a sapere durante o dopo, è comunque devastante per la coppia. Durante la gravidanza potrebbero esserci addirittura conseguenze per il bambino.

Ma se l’uomo arriva a tradire durante la gravidanza, spesso le cause vanno ricercate in una incomprensione e in un distacco già presenti nella coppia.

Oppure potrebbero essere legate ai cambiamenti che avvengono nei nove mesi e a come vengono affrontati.

L’uomo infatti vive spesso un momento di profonda insicurezza durante la gravidanza della propria compagna: innanzitutto inizia a pensare al suo nuovo ruolo e alle responsabilità che comporterà per lui, si potrebbe sentire trascurato dalla propria compagna, soprattutto sul lato fisico.

Addirittura in alcuni casi i futuri papà arrivano a provare gelosia per il bambino che deve nascere, pensando che ha rovinato il loro rapporto di coppia e che si sta prendendo tutte le attenzioni.

Ecco allora che cercano dei diversivi alla realtà e che pensino di trovare in altre donne la soluzione al problema.

Di sicuro l’atto del tradimento è sempre condannabile, ma per salvare la coppia ed evitare di allontanarsi durante questi nove mesi, gli esperti consigliano di mantenere costantemente un dialogo con il partner.

L’uomo dovrebbe affrontare le sue paure e la sua insicurezza con la propria compagna, cercando di comprendere i suoi cambiamenti fisici e ormonali.

La donna dovrebbe rassicurarlo e parlargli chiaramente anche della mancanza di desiderio sessuale, cercando insieme delle soluzioni alternative e stare attenta ai segnali di comportamento inusuale come il trattenersi più tempo fuori casa, ricevere telefonate strane, non avere trasporto fisico.

Insomma se la sincerità e la comprensione sembrano essere gli unici ingredienti per evitare l’insorgere del tradimento, di sicuro la solidità della relazione si costruisce prima dell’arrivo di un figlio e soprattutto bisogna essere consapevoli di volerlo entrambi e consapevoli del fatto che porterà dei cambiamenti anche nel rapporto di coppia.

E voi unimamme? Cosa ne pensate?

