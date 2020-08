Gli esperti dibattono sul momento in cui la piccola principessina Charlotte potrà indossare un prezioso gioiello della tradizione.

Ormai saprete che la piccola Charlotte, di 5 anni, figlia del principe William e di Kate Middleton, duchi di Cambridge, fa parte delle poche persone in successione per il trono, però dovrà passare ancora parecchio tempo prima che Charlotte possa indossare una tiara. Gli esperti però si stanno chiedendo quando accadrà.

Charlotte: il dibattito sul momento giusto per la tiara

Se sappiamo con certezza che, in un certo momento, il piccolo George indosserà la corona di Re, dopo nonno Carlo e papà William, non si sa ancora quando Charlotte potrà indossare una tiara rispettando le ferree tradizioni reali.

LEGGI ANCHE: CHARLOTTE COMPIE 5 ANNI: LE TENERE FOTO DI MAMMA KATE| FOTO

Secondo l’esperto di gioielli di Londra Geoffrey Munn, la tradizione della famiglia reale inglese sostiene che una donna debba essere già sposata o debba sposarsi per indossare una tiara. Munn spiega che il diadema è un emblema della perdita dell’innocenza per l’incoronazione dell’amore. In passato però non sempre le rigide usanze sono state rispettate al 100%. La principessa Anne e Margaret hanno entrambe indossato una tiara ben prima delle nozze.

LEGGI ANCHE: EMOZIONANTE PRIMO GIORNO DI SCUOLA PER LA PRINCIPESSINA CHARLOTTE| FOTO

Marlene Koenig, esperta sui reali inglesi ed europei dichiara che non c’è una vera guida. La principessa Anne, per esempio, l’ha sfoggiata in occasione del suo 21° compleanno.

Diversamente la principessa Eugenie l’ha calzata in occasione del matrimonio con Jack Brooksbank, mentre la sorella Beatrice non l’ha ancora fatto. Loro però non sono membri che lavorano per la famiglia reale. Sia Margaret che Anne l’hanno fatto in occasioni ufficiali, lavorando per la monarchia, precisa Lauren Kiehna, che manda avanti il blog The Court Jeweller.

LEGGI ANCHE: LA PRINCIPESSA CHARLOTTE è STATA QUOTATA: VALE MILIARDI

A conti fatti, visti i precedenti, Charlotte potrebbe indossare l’agognata tiara in tarda adolescenza. Per esempio la principessa Anne lo fece a 17 anni. Magari anche lei lo farà in qualche occasione istituzionale rappresentando il padre, il nonno.

Si ipotizza inoltre che siccome nonno e padre hanno frequantato l’università la principessina debba attendere la laurea prima di avere il permesso di sfoggiare il lussuoso monile. Kiehna infine avanza l’ipotesi che Charlotte indosserà il gioiello ancora ragazza, se il padre nel frattempo diventerà re. Inoltre Charlotte potrebbe scegliere di indossare la famosa tiara Cartier Halo, già indossata dalle suddette Margaret e Anne da giovani. Il gioiello faceva capolino anche in testa a mamma Kate Middleton nel giorno delle sue nozze. I tempi però stanno cambiando e i reali inglesi sono meno formali di un tempo, per esempio Kate ha indossato una tiara solo 11 volte. Infine si deve considerare anche cosa Charlotte sceglierà per il proprio futuro, quanto desidererà prendere parte agli impegni ufficiali della famiglia. Se volete vedere come sarà Charlotte da grande date un’occhiata alle immagini pubblicate su una piattaforma di designer.

Unimamme e voi cosa ne pensate di questa questione di cui si parla su Town & Country? Noi vi lasciamo con le recenti immagini del compleanno del principe William insieme ai figli.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.