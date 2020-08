McDonald | Bambina rischia di soffocare: la denuncia della mamma

Una bambina rischia di soffocare dopo aver mangiato una crocchetta di pollo da McDonald. Quello che c’era dentro è sorprendente.

La mamma di una bambina di 6 anni ha raccontato a diversi media che la figlia stava per soffocare mentre stava mangiando le classiche crocchette di pollo acquistate da un McDonald’s vicino casa. La donna che vive a 70 km da Londra ha trovato un oggetto all’interno delle crocchette che viene molto usato in questo periodo, ma che di certo non doveva essere presente in un alimento.

“Potrebbe essere morta. È salva per una frazione di secondo” ha raccontato la donna e dalla famosa azienda che ha fast food in tutto il mondo arrivano anche le scuse.

McDonald: bambina rischia di soffocare: la scoperta shock della mamma

Si chiama Laura Arber, una mamma inglese di 32 anni che ha denunciato via social la brutta avventura che le è capitata dopo che ha acquistato il pranzo per lei e per i figli da McDonald’s. La 32enne ha portato tre dei suoi 4 figli al fast food per ritirare l’ordine, una volta arrivati a casa hanno iniziato a mangiare.

Mentre consumavano il pasto la donna ha notato che la figlia di 6 anni aveva difficoltà a mangiare le crocchette e che stava per soffocare. Prontamente le ha messo le dita in gola per tirare fuori quello che le stava dando fastidio facendo una scoperta che l’ha lasciata senza parole. L’oggetto che stava ostruendo le vie respiratorie della figlia era un pezzo di una mascherina chirurgica blu.

Come riportato anche dal Daily mail, la donna ha poi aperto altre crocchette trovando altri pezzi di mascherina in due delle 20 acquistate per i suoi figli. Subito chiama al telefono la filiale e poi si reca di persona dal direttore il quale si è giustificando affermando che le pepite di pollo vengono preparate in una altro posto e quindi non era colpa sua. Laura però è sconvolta per quello che è successo alla figlia: “Se fossi uscita dalla stanza e mia figlia fosse soffocata? Potrebbe essere morta. È salva per una frazione di secondo. Quella mascherina faceva parte delle crocchette“.

Dopo che la storia è diventata di dominio pubblico, un portavoce di McDonald’s ha risposto: “Siamo spiacenti per la brutta esperienza della nostra cliente. La sicurezza alimentare è della massima importanza per noi e poniamo grande enfasi sul controllo di qualità, seguendo rigorosi standard per evitare eventuali imperfezioni”.

Per poi concludere con le scuse: “Quando la questione è stata portata all’attenzione del nostro personale, ci siamo scusati, abbiamo offerto un rimborso completo e abbiamo chiesto al cliente di restituire l’articolo in modo da poter indagare ulteriormente sulla questione e isolare il prodotto interessato“.

Voi unimmame eravate a conoscenza di questa vicenda? Cosa ne pensate?