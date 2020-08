Lorella Cuccarini compleanno a sorpresa in famiglia | FOTO

Lorella Cuccarini ha festeggiato il suo compleanno con i suoi affetti più cari, la famiglia. le foto della festa a sorpresa.

Una delle conduttrice televisive più famose, ma anche più amate dagli italiani, Lorella Cuccarini, ha da qualche giorno festeggiato il suo compleanno. Una festa di compleanno molto semplice, ma Lorella era circondata dalle persone più care della sua vita.

A festeggiarla, oltre a marito con il quale è sposata da 29 anni anche i suoi 4 figli, Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio, che lei definisce come: “Le persone che più amo al mondo”.

Lorella Cuccarini e la festa di compleanno per i suoi 55 anni

Il 10 agosto, Lorella Cuccarini ha compiuto 55 anni. La conduttrice televisiva in occasione del compleanno ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto di quel giorno accompagnata da una didascalia nella quale si percepisce tutto l’amore che prova per la sua famiglia: “E sono 55 all’anagrafe (35 inside😜)! Festa di compleanno a sorpresa in un piccolo angolo di “paradiso”, con le persone che più amo al mondo… Sono proprio una “ragazza” fortunata. Grazie a tutti per la valanga di auguri“.

Le persone che ama di più al mondo sono i suoi 4 figli ed il marito che stanno trascorrendo con lei delle bellissime vacanze in Sardegna: il marito Silvio Testi ed i suoi quattro figli Sara (26 anni) che si è laureata in Svizzere in Management, Giovanni (23) che ha studiato in Inghilterra ed i gemelli Giorgio e Chiara (20). Giorgio è appassionato di musica e fa il dj e suona la batteria, mentre Chiara è una sportiva e gioca a calcio nella squadra femminile della Roma.

Tanti i messaggi di auguri che le sono stati fatti, anche dai vip suoi amici, come Simona Ventura, Roberta Lanfranchi, Attilio Fontana. Anche la figlia Chiara le ha fatto gli auguri pubblicando una loro foto di quando lei era piccola: “Tanti auguri mami❤️”.

Sembrerebbe che Lorella abbia ritrovato il sorriso dopo le polemiche che sono sorte quando non le hanno rinnovato il contratto per la conduzione di La vita in diretta e poi anche a seguito dalla lite con il suo ex conduttore Alberto Matano.

Voi unimamme sapevate del compleanno della Cuccarini? Noi le facciamo tanti auguri. Anche voi amate festeggiare con la vostra famiglia gli eventi importanti?