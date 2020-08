Tradimento: l’arrivo di un figlio può esserne la causa

L’arrivo di un figlio porta sempre stravolgimenti nella coppia e può portare la coppia a perdersi e quindi a tradire.

L’arrivo di un figlio può causare stravolgimenti in una coppia. Sembra assurdo ma è uno dei delle maggiori cause di tradimento. L’arrivo del neonato può solidificare il sentimento nella coppia come anche creare creare distanze enormi, a volte incolmabili.

L’arrivo di un figlio può portare al tradimento

Con l’arrivo di un figlio la vita di coppia va riprogrammata e il bambino solitamente canalizza tutte le attenzioni dei neogenitori soprattutto della mamma. Il suo arrivo può creare molte tensioni ai neo genitori e avere delle ripercussioni negative sul rapporto di coppia e qualche volta anche sulla fedeltà della coppia.

Tradimento dell’uomo. Già la gravidanza purtroppo può essere un periodo difficile per la coppia: spesso il papà si sente trascurato e messo da parte. Questo sentimento può persistere con l’arrivo del neonato ed il rapporto esclusivo tramadre e figlio che si viene a creare con l’allattamento.

Tradimento della donna. L’infedeltà coniugale non riguarda soltanto i padri ma anche le mamme che sono sottoposte a un cambiamento enorme con la gravidanza sia prima che dopo la nascita del bambino. La coppia viene sicuramente trascurata a causa del neonato che risucchia tutte le energie della mamma. Può cosi succedere che la neomamma, che ha subito un grosso cambiamento sia fisico che psichic, non trovi più quello di cui ha bisogno nel suo rapporto di coppia.

E’ normale cercare talvolta lo sguardo di un altro uomo o un’altra donna, ci fa sentire diversi da quello che siamo diventati, non è un tradimento e non significa che non amiamo il nostro partner. Avere più attenzione ci fa sentire speciali in un momento di estrema fragilità: non è tanto una questione di sesso ma di sentirsi ancora apprezzati e corteggiati . Lo stravolgimento in na coppia che avviene con la nascita di un figlio può portare anche le coppie più solide a perdersi, ed incappare in un’avventura extraconiugale.

Care unimamme sapevate che un figlio portasse con se oltre tanta gioia anche dei rischi per la sopravvivenza della coppia?