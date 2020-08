Charlotte Casiraghi, la foto della vacanza italiana lancia il sospetto | FOTO

La principessa di Monaco Charlotte Casiraghi paparazzata in vacanza con un pancino sospetto.

Unimamme, in quest’estate di vip in dolce attesa o di felici neomamme, spunta anche Carlotte Casiraghi, principessa monegasca.

Charlotte Casiraghi in vacanza in Sicilia con sorpresa

Charlotte Casiraghi è approdata con lo yacht dei principi di Monaco, il Pacha III, a Pantelleria per trascorrere lì le vacanze insieme al marito Dimitri Rassam che ha sposato un anno fa.

LEGGI ANCHE: IL ROYAL BABY PIU’ BELLO DEL MONDO è NEL PRINCIPATO DI MONACO

La principessa di Monaco è stata recentemente paparazzata dai fotografi del magazine francese Closer che ha dedicato a questa vip addirittura una copertina. Lo scoop è il fatto che la principessa Charlotte Casiraghi è stata colta con un pancino sospetto che fa intuire una nuova gravidanza. Per la coppia è il secondo figlio insieme dopo il piccolo Balthazar di 2 anni.

LEGGI ANCHE: IL PRINCIPE ALBERTO DI MONACO HA UNA FIGLIA ILLEGITTIMA: L’ACCUSA DI UNA DONNA | FOTO

Si tratta però della terza gravidanza per la principessa ( e noi vi avevamo parlato di tutte le cose che una mamma smette di fare all’arrivo del terzo), dal momento che Charlotte Casiraghi, che ha da poco compiuto 34 anni, ha già un figlio di 7 anni: Raphaēl, nato dalla relazione di 4 anni che questa principessa, che di recente ha scritto un libro di filosofia insieme a un suo ex professore, ha avuto con l’attore di 15 anni più grande Gad Elmaleh.

LEGGI ANCHE: I GEMELLINI DI MONACO GABRIELLA E JACQUES E IL LORO LOOK ROCK

Anche suo marito Dimitri Rassam ha avuto una figlia: Darya, di 8 anni, dalla prima moglie Masha Novoselova. Stando a quanto si legge sul magazine la gravidanza è stata annunciata durante questa parentesi siciliana dove la madre dello sposo della nipote di Grace Kelly, Carole Bouquet, ha delle proprietà.

Da Palazzo Grimaldi non arriva nessuna smentita o conferma di questa terza gravidanza, sicuramente per tutelare la riservatezza della coppia che non ama, per esempio, esporre i figli ai media. Infine, il magazine francese avanza l’ipotesi che questo nuovo pargolo, di cui non si conosce ancora il sesso, possa servire a ricucire il rapporto di coppia che si è logorato durante il duro lockdown che ha riguardato anche i monegaschi.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questo scatto di cui si parla su Marie Claire? Seguirete la gravidanza di Charlotte? Noi vi lasciamo con 3 buoni motivi per avere il terzo figlio.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.