Bambino di 4 anni scappa di casa: intervengono i carabinieri

Un bambino delle Marche ha vissuto una brutta avventura il cui esito è stato determinato da un pronto intervento.

Unimamme, un bambino ancora molto piccolo, di soli 4 anni, ha fatto prendere alla sua mamma un terribile spavento.

Bambino sperduto: cosa è accaduto

Questa vicenda ha avuto come teatro la zona di Villa Eugenia, a Civitanova Marche. L’altro pomeriggio, mentre i suoi fratellini giocavano in casa e la sua mamma si trovava in bagno, un piccino di 4 anni è riuscito ad uscire di casa.

LEGGI ANCHE: BAMBINO DISPERSO IN CALABRIA DURANTE UN NUBIFRAGIO, SI CERCA ANCORA APERTA UN’INCHIESTA

Il piccino, approfittando della situazione, è riuscito ad uscire e si è messo a girovagare sui marciapiedi, ad attraversare la strada sulle strisce, ecc..

Dopo un po’ però la presenza di quel bambino così piccolo senza adulti insieme a lui, ha cominciato a insospettire qualcuno.

LEGGI ANCHE: SCOMPARSA SUL TRENO DA BAMBINA DOPO 20 ANNI RIABBRACCIA I GENITORI

Qualcuno ha telefonato ai carabinieri che si sono subito attivati per trovare il piccolo. Per fortuna le forze dell’ordine hanno rintracciato il bimbo in poco tempo e l’hanno subito riportato tra le braccia della sua mamma.

LEGGI ANCHE: BAMBINO DI 3 ANNI SPARITO E RITROVATO MORTO: L’ANNUNCIO IN LACRIME VIDEO

A fornire l’indirizzo di casa è stato proprio il bambino. La mamma, naturalmente, era disperata e aveva già avvertito le forze dell’ordine. A questo proposito vi ricordiamo i consigli se non trovate o non vedete più il vostro bambino.

Unimamme, per fortuna questa storia è finita bene, forse qualche volta sarà successo anche a voi di aver perso per qualche istante uno dei vostri piccoli. Voi cosa ne pensate di quanto raccontato su Il resto del Carlino? Noi vi lasciamo con la vicenda di un ragazzo scomparso a 16 anni e ritrovato dopo 8 anni grazie a un programma.

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.