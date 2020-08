In ricordo del campione di basket recentemente scomparso, Kobe Bryant: la commovente dedica della moglie per il suo compleanno.

Il 23 agosto è stato il compleanno di Kobe Bryant, il campione di basket morto in un tragico incidente in elicottero, insieme alla figlia Gianna, lo scorso 26 gennaio. I tanti fan affezionati non lo hanno di certo dimenticato, nonostante sembra sia trascorso molto più tempo dalla sua triste scomparsa a causa dei numerosi eventi che hanno segnato questo 2020, su tutti la pandemia di Covid-19 che ha monopolizzato l’attenzione di tutti.

La morte prematura di Kobe Bryant, che il 23 agosto avrebbe compiuto 42 anni, ha lasciato sgomenti tutti, non solo il mondo dello sport. Il cestista era molto conosciuto in Italia, dove aveva vissuto da bambino e nei primi anni dell’adolescenza. Qui si era formato come atleta per poi andare a giocare nelle più blasonate squadre di basket negli Stati Uniti. Il legame con l’Italia, però, era rimasto forte e speciale, tanto che alle figlie ha messo nomi italiani.

Nel giorno del suo compleanno, la moglie Vanessa ha scritto un lungo e commovente messaggio di auguri al marito scomparso, ricordando anche la figlia Gianna e quanto entrambi manchino a tutta la famiglia; la coppia ha altre tre figlie.

Per Kobe Bryant la dedica della moglie nel giorno del compleanno

Nel giorno del suo 42° compleanno, che purtroppo non ha potuto festeggiare, il campione di basket Kobe Bryant è stato ricordato con un lungo messaggio e commovente dalla moglie Vanessa Laine. Una vera e propria lettera, che la donna ha pubblicato in post sul suo profilo Instagram, condivisa dalla squadra di basket dei Lakers Nation e dai media americani. Nel suo messaggio, Vanessa rivolge toccanti auguri di buon compleanno al marito e scrive quanto lui e la figlia Gianna, morta con il padre nell’incidente del 26 gennaio, manchino a tutta la famiglia.

“To my baby” inizia così la lettera della vedova di Kobe Bryant, come riportata dai media. “Ti amo e mi manchi più di quanto possa mai spiegare. Vorrei che tu e Gigi foste qui per festeggiarti! Vorrei poterti preparare il tuo piatto preferito o una torta di compleanno con la mia Gigi. Mi mancano i tuoi grandi abbracci, i tuoi baci, il tuo sorriso, la tua forte e profonda risata”. “Mi manca prenderti in giro, farti ridere e fare la guastafeste – continua il messaggio -. Mi manca quando ti sedevi sulle mie ginocchia facendo il bambinone. Penso continuamente alla tua tenerezza e alla tua pazienza. Penso a tutto quello che faresti in questa situazione per aiutarmi ad affrontare tutto quello che mi sta venendo addosso”.

Parole che indicano il legame profondo e la complicità tra Kobe e Vanessa e che richiamano il messaggio, pubblicato sempre da Vanessa su Instagram, a pochi giorni dalla morte del marito: “Vorrei solo poterli riabbracciare“.

“Le nostre vite sembrano così vuote senza te e Gigi – ha scritto ancora Vanessa -. Sono completamente distrutta dentro. Per quanto voglia piangere, metto un sorriso sul mio viso per far brillare un po’ di più i giorni delle nostre figlie. Non sono io quella forte, loro lo sono. Sono forti e resilienti. Sono sicura che sei orgoglioso di loro. Mi sorridono ogni giorno”.

“Vorrei potermi svegliare da questo orribile incubo – ha continuato Vanessa -. Vorrei poter sorprendere le nostre ragazze e dare il benvenuto a te e Gigi a casa. Sto impazzendo per non essermene andata per prima. Ho sempre voluto andare via per prima, così egoisticamente non avrei dovuto sentire questo dolore. Tu avresti dovuto sentire la mia mancanza. Gigi sarebbe dovuta essere qui con le sue sorelle. Dovevo essere io”.

Vanessa ha anche ringraziato il marito scomparso per averle mostrato il vero amore e per “averla amata così tantoda durare diverse vite”.

“So che la mia Gigi ti sta festeggiando come ha sempre fatto nei nostri giorni speciali. Mi manca così tanto la mia premurosa principessa! Natalia, Gianna, Bianka, Capri e ti auguro un felice compleanno amore mio. Ti amo ora, sempre e per sempre“, così Vanessa ha concluso il suo commovente messaggio per il marito, il cui testo è riportato dalla CNN.

