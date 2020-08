Nomi femminili con la F, i più belli, significativi e amati tra i bambini

I nomi femminili con la F più belli, con il loro significato e la data dell’onomastico. Se non avete ancora scelto il nome della vostra piccolina, lasciatevi ispirare

Il nome del bambino è una scelta che coinvolge i genitori ma anche familiari e amici. Se siete in dubbio e non avete ancora scelto il nome della vostra bimba, eccovi una lista di nomi femminili con la lettera F

I nomi femminili con la F più belli e amati

Siete in dolce attesa di una piccola principessa e ancora non sapete come la chiamerete? Il nome ha un suo significato e con quello verremo identificati per tutta la vita. Ecco perché è importante sceglierlo bene

Fabiana: nome che viene dal latino e significa “discendente di Fabio”. L’onomastico si festeggia il 20 Gennaio

nome che viene dal latino e significa “discendente di Fabio”. L’onomastico si festeggia il 20 Gennaio Fabiola: variante del nome maschile Fabio, il suo significato è “colei che temporeggia”. Festeggia l’onomastico il 27 Dicembre

variante del nome maschile Fabio, il suo significato è “colei che temporeggia”. Festeggia l’onomastico il 27 Dicembre Fabrizia: nome di origine latina che vuol dire “artigiano, fabbro”. L’onomastico si festeggia l’11 Luglio

nome di origine latina che vuol dire “artigiano, fabbro”. L’onomastico si festeggia l’11 Luglio Fatima: è un nome di origine araba che significa “colei che svezza i bambini”. Si festeggia il 13 Maggio in onore delle apparizioni della Madonna di Fatima in Portogallo

è un nome di origine araba che significa “colei che svezza i bambini”. Si festeggia il 13 Maggio in onore delle apparizioni della Madonna di Fatima in Portogallo Fausta: è un nome che viene dal latino e il suo significato è “felice, fortunata”. L’onomastico si può festeggiare in diverse date, il più comune è il 20 Settembre

è un nome che viene dal latino e il suo significato è “felice, fortunata”. L’onomastico si può festeggiare in diverse date, il più comune è il 20 Settembre Febe: nome di origine greca che vuol dire “luminosa”. Festeggia l’onomastico il 3 Settembre

nome di origine greca che vuol dire “luminosa”. Festeggia l’onomastico il 3 Settembre Federica: nome di origine germanica che vuol dire “governatore pacifico”. Festeggia l’onomastico il 18 Luglio

nome di origine germanica che vuol dire “governatore pacifico”. Festeggia l’onomastico il 18 Luglio Felicia: nome che viene dal latino e significa “felice, fortunata, favorita dagli dei”. Festeggia l’onomastico il 30 settembre

nome che viene dal latino e significa “felice, fortunata, favorita dagli dei”. Festeggia l’onomastico il 30 settembre Felicita: anche questo nome viene dal latino e vuol dire “fortuna”. L’onomastico si festeggia il 7 Marzo

anche questo nome viene dal latino e vuol dire “fortuna”. L’onomastico si festeggia il 7 Marzo Fiamma: nome nato in Italia nel Medioevo, il suo significato è “splendente, che è fonte di luce”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

Filippa: l’origine di questo nome è greca e il suo significato è “amante dei cavalli”. L’onomastico si festeggia il 20 Settembre

l’origine di questo nome è greca e il suo significato è “amante dei cavalli”. L’onomastico si festeggia il 20 Settembre Filomena: nome di origine greca che vuol dire “fedele all’amore, amica della forza”. Festeggia l’onomastico il 5 Luglio

nome di origine greca che vuol dire “fedele all’amore, amica della forza”. Festeggia l’onomastico il 5 Luglio Fiona: nome irlandese che significa “giusto, bello”. L’onomastico si può festeggiare il primo novembre, giorno di Ognissanti

nome irlandese che significa “giusto, bello”. L’onomastico si può festeggiare il primo novembre, giorno di Ognissanti Fiorella: nome che viene dal latino e significa “fiore”. Festeggia l’onomastico il 31 Dicembre

nome che viene dal latino e significa “fiore”. Festeggia l’onomastico il 31 Dicembre Fiorenza: anche questo nome viene dal latino, il suo significato è “fiorente, prosperosa”. Festeggia l’onomastico il 10 Novembre

anche questo nome viene dal latino, il suo significato è “fiorente, prosperosa”. Festeggia l’onomastico il 10 Novembre Flaminia: nome di origine latina che significa “sacerdotessa”. L’onomastico si festeggia il 2 Maggio

nome di origine latina che significa “sacerdotessa”. L’onomastico si festeggia il 2 Maggio Flavia: anche questo nome è di origine latina e significa “bionda, dorata”. Festeggia l’onomastico il 7 Maggio

anche questo nome è di origine latina e significa “bionda, dorata”. Festeggia l’onomastico il 7 Maggio Flora o Floriana o Florinda: nomi italiani con la stessa matrice, che significano “fiore”. L’onomastico si festeggia il 24 Novembre

nomi italiani con la stessa matrice, che significano “fiore”. L’onomastico si festeggia il 24 Novembre Fortuna o Fortunata: nomi italiani che significano appunto “favorita dalla fortuna”. L’onomastico si festeggia il 14 Ottobre

nomi italiani che significano appunto “favorita dalla fortuna”. L’onomastico si festeggia il 14 Ottobre Francesca o Franca: nome di origine tedesca che vuol dire “donna libera”. L’onomastico si può festeggiare il 9 Marzo oppure il 14 Ottobre

nome di origine tedesca che vuol dire “donna libera”. L’onomastico si può festeggiare il 9 Marzo oppure il 14 Ottobre Frida: nome tedesco che significa “pace, sicurezza, stabilità”. L’onomastico si può festeggiare il 1 Novembre, giorno di Ognissanti

nome tedesco che significa “pace, sicurezza, stabilità”. L’onomastico si può festeggiare il 1 Novembre, giorno di Ognissanti Fulvia: nome che viene dal latino e significa “bionda rossiccia”. Festeggia l’onomastico il 4 Maggio

Ed ecco quindi la nostra lista di nomi femminili con la F. Speriamo che vi abbia ispirato e aiutato nella scelta. Che lo facciate in base al suo significato o in base a una tradizione di famiglia, la scelta del nome della vostra bambina sarà un momento unico, la prima scelta che farete per lei e che ricorderete per sempre.

E voi unimamme avete scelto uno di questi nomi per la vostra piccolina?

