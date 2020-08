Nuovo amore per Gigi D’Alessio: una giovane donna nella sua vita

Gigi D’Alessio accoglie nella sua vita una giovane donna che siamo sicuri lo renderà super felice ed orgoglio. Ecco chi è la new entry.

Il cantante Gigi D’Alessio ha un nuovo amore, fresco fresco. Dopo la rottura con la fidanzata Anna Tatangelo, anche lei cantante, la cui storia è durata per tantissimi anni ed i due hanno insieme anche un figlio, Andrea nato nel 2010.

Gigi D’Alessio, 53 anni, però ha anche altri tre figli: Claudio, Ilaria e Luca avuto da una precedente relazione. Ed è proprio il figlio maggiore, Claudio, che gli ha presentato la giovane donna che entra a far parte della famiglia.

Gigi d’Alessio nonno bis | E’ nata Sofia: la reazione della Tatangelo

Il figlio maggiore di Gigi D’Alessio, Claudio, è diventato papà per la seconda volta. E’ stato lo stesso ad annunciare la nascita della piccola Sofia sul suo profilo Instagram. Claudio è legato da diversi anni con la ballerina di diversi programmi trasmessi dalla Rai tra i quali Made in Sud e Tale & Quale Show, Giusy Lo Conte 27 anni. La brava e bellissima ballerina ancora non ha pubblicato nessuna foto della piccola, l’ultima fot pubblicata la vede con un pancione bello grande a pochi giorni dalla nascita.

Il neo papà invece scrive sul suo sociale: “Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna. Benvenuta amore mio, benvenuta Sofia D’Alessio“, però anche lui non pubblica nessuna foto della piccola.

Claudio ha reso così Gigi D’Alessio nonno per la seconda volta. Quando era molto giocane, Claudio ha avuto da una relazione precedente, con Cristina Buccina, una bambina, Noemi che oggi ha già 14 anni.

Tra i tanti commenti che l’annuncio ha riscosso anche quello di Anna Tatangelo che con una serie di cuoricini ha festeggiato l’arrivo della piccola Sofia.

Ancora nessun contento da parte del cantante, ma siamo sicuri che anche la piccola Sofia sarà l’amore del nonno.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Noi faccio tanti auguri ai neo genitori ed anche al nonno bis!