Chris Patty e Katherine hanno reso Arnold Schwarzenegger nonno | FOTO

Chris Patty e Katherine hanno annunciato di essere diventati genitori. Lei è la figlia di Arnold Schwarzenegger che è diventato così nonno.

Fiocco rosa in casa Schwarzenegger, la prima figlia dell’attore e politico Arnold e la giornalista Maria Shriver ha dato alla luce pochi giorni fa una bambina rendendoli nonni per la prima volta. In un primo momento erano solo voci e sospetti, ma poi sono stati i genitori a pubblicare suoi loro profili social una foto della bambina con rispettive dediche.

LEGGI ANCHE: TANIA CAGNOTTO INCINTA: L’ANNUNCIO CHE SORPRENDE | FOTO

Ormai è consuetudine che i vip annuncino eventi importanti, matrimoni, gravidanze e nascite attraverso i social, ma poi c’è chi come Riccardo Scamarcioche è diventato papà, ma non ha condiviso sui social il lieto evento. Punti di vista differenti, ma entrambi condivisibili.