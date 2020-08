Nomi maschili con la F: i più belli, amati e significativi per i bambini

I nomi maschili con la lettera F sono antichi. Vediamo quali sono quelli più belli, con i relativi significati e le date dell’onomastico

Se siete in dolce attesa di un maschietto e ancora non avete scelto il nome, guardate questa lista di nomi maschili con la F e lasciatevi ispirare

I nomi maschili con la lettera F

Fabiano: questo nome viene dall’Antica Roma e significa “appartenente a Fabio”. L’onomastico si festeggia il 20 Gennaio

nome che viene dal latino, il suo significato è "le fave". Festeggia l'onomastico l'11 Maggio

Fabrizio: anche questo nome viene dal latino e vuol dire “artigiano, fabbro”. L’onomastico si festeggia il 22 Agosto

nome di origine latina che vuol dire "felice, prospero, favorevole". L'onomastico si festeggia il 19 Novembre

nome che viene dal latino e significa appunto "fedele". L'onoamstcio si può festeggiare in varie date, in onore di diversi Santi. La più comune è il 13 Marzo.

questo nome ha una origine germanica e significa "che assicura la pace". Festeggia l'onomastico il 18 Luglio

è un nome di orine greca che significa "lieto" oppure "brillante, vivace". L'onomastico si festeggia il 29 Novembre

anche questo nome ha origine latina e significa "fecondo" oppure "felice". L'onomastico si festeggia il 14 Gennaio

è un nome di origine latina e significa "che appartiene a Felice". L'onomastico si festeggia il 24 Gennaio

nome di origine germanica che vuol dire "che sostiene la pace con coraggio". Viene usato anche nella variante Fernando. L'onomastico si festeggia il 30 Maggio

questo nome viene dal latino e il suo significato può essere "portatore di luce" ma anche "di ferro". L'onomastico si festeggia il 16 Giugno

è la variante spagnola del nome Fedele e significa appunto questo. L'onomastico si può festeggiare in varie date, la più comune è il 13 Marzo

Filippo: è un nome di origine greca e significa “amante dei cavalli”. Festeggia l’onomastico il 26 Maggio

sono nomi italiani di origine latina che significano appunto "piccolo fiore". Festeggia l'onomastico il 31 Dicembre

è un nome di origine latina e significa "velo sacro". Festeggia l'onomastico il 2 Maggio

nome di origine latina che vuol dire "dai capelli biondi". Festeggia l'onomastico il 22 Giugno

anche questo nome viene dal latino e il suo significato è "buona sorte. L'onomastico si può festeggiare il 12 Luglio o il 6 Dicembre

è un nome di origine medievale che vuol dire "appartenente al popolo dei franchi". L'onomastico s festeggia il 4 ottobre

è un nome di origine latina che vuol dire "dai capelli biondi o rossi". L'onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

anche questo nome è di origine latina e il suo significato è "in preda al furore". L'onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

Ecco quindi la lista dei nomi maschili più usati con la lettera F. Scegliere il nome del vostro piccolino sarà un momento magico, potrete iniziare a chiamarlo per nome quando ci parlerete e a comprare tante cose personalizzate per lui. Vi avvicinerà ancora di più a lui e renderà ancora più meravigliosi i mesi in cui lo porterete dentro di voi.

E voi unimamme conoscevate questi nomi maschili ed i loro significati?

