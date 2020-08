L’attore Claudio Bisio racconta il dramma della mamma morta durante il lockdown.

Quarant’anni tondi di carriera celebrati ad agosto, segnati purtroppo da un lutto personale risalente ai mesi scorsi. Per l’attore Claudio Bisio il lockdown per l’emergenza sanitaria del nuovo Coronavirus è stato un momento drammatico. È stato in questo periodo che ha perso la madre anziana, senza poterle stare accanto come avrebbe voluto.

Come per molte altre persone, anche per Claudio Bisio l’ultimo addio alla mamma durante il confinamento è stato limitato.

Claudio Bisio e la mamma morta durante il lockdown

La pandemia di Covid-19 non ha risparmiato nessuno, si è portata via gente comune e diversi personaggi celebri, così come i loro genitori anziani e i nonni. Al dramma, purtroppo, si è aggiunta anche l’impossibilità di un ultimo saluto, se non a distanza, via smartphone o tablet, prima dell’ultimo respiro. Se i parenti dei pazienti Covid deceduti non hanno potuto assistere i loro familiari nel momento del trapasso, anche quelli delle persone decedute per altri motivi, durante il lockdown, si sono visti limitare l’ultimo saluto e il funerale ai loro cari. Nessuno escluso.

Tra le persone che hanno subito un grave lutto nel pieno dell’emergenza sanitaria c’è anche l’attore Claudio Bisio, che non ha potuto salutare come voleva la mamma nei suoi ultimi istanti di vita. Le norme di prevenzione sanitaria anticontagio glielo hanno impedito. La donna aveva 91 anni ed era già malata. Stava in casa e il figlio poteva andarla a trovare ma indossando guanti e mascherina, per proteggerla, e mantenendo le distanze.

“Non mi potevo avvicinare a lei. Volevo comunque restare al suo fianco“, ha raccontato l’attore in un’intervista al Corriere della Sera citata dal Fatto Quotidiano. “Un’esperienza drammatica – ha spiegato -. Mia mamma aveva 91 anni, già non stava bene prima di tutto questo. La cosa triste era andarla a trovare a casa con mascherina e guanti di lattice. Non capiva perché non la potessi abbracciare“.

La madre di Bisio è morta lo scorso 4 aprile, quando l’Italia era in pieno lockdown e solo pochi giorni prima, a fine marzo si registrava il record dei decessi, con quasi mille morti al giorno. L’attore non sa se la madre avesse contratto il Coronavirus. Diverse persone anziane sono decedute per il Covid-19 anche con patologie preesistenti, che purtroppo hanno aggravato il decorso della malattia, come hanno mostrato i report dell’Istituto Superiore di Sanità.

Sulla sua esperienza durante il lockdown Claudio Bisio ha detto di aver provato “una sensazione che non si riesce a spiegare“. “Se non hai vissuto in prima persona la paura del Coronavirus, non si può comprendere fino in fondo il disagio di quella malattia – ha aggiunto -. Ho un bilancio neutro della quarantena. Un periodo di luce e ombre che ha messo in evidenza le mie fragilità e tutte le mie mancanze. Mi ha spinto però a guardare la situazione in modo diverso”. Una reazione che lo ha spinto a creare un nuovo spettacolo durante il lockdown, “Ma tu sei felice?“, tratto dal libro di Federico Baccomo, che sta portando in giro per l’Italia in questo periodo.

Un modo positivo di reagire a una situazione drammatica dal punto di vista personale e difficile per la sua professione di attore, con i teatri chiusi. Riguardo all’emergenza sanitaria in Italia, Bisio ha sottolineato che il problema è stato “l’aver fatto decadere il ruolo dei medici di base” in Italia. “Spero che questa sia la lezione necessaria per arrivare a invertire la rotta”, ha concluso.

Che ne pensate unimamme?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.